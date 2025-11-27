Còn ngổn ngang sau lũ lịch sử, miền Trung lại gồng mình ứng phó bão Koto

Chuẩn bị ứng phó không để bị động, bất ngờ

Tại thành phố Huế, ngày 27/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn và bão Koto (bão số 15), không để bị động, bất ngờ.

Các đơn vị phải theo dõi sát diễn biến gió mạnh, mưa lớn do hoàn lưu bão. Chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin bão, mưa lớn trên các kênh thông tin chính thống để chủ động phòng tránh theo phương châm “4 tại chỗ”.

Thành phố Huế yêu cầu chủ động, sẵn sàng ứng phó bão Koto (Ảnh: Vi Thảo)

Thủ trưởng các sở, ngành và thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự được yêu cầu kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua, đồng thời rà soát, hoàn chỉnh phương án ứng phó của ngành, lĩnh vực.

UBND các xã, phường phải chuẩn bị lực lượng, vật tư, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải duy trì sẵn sàng để ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Tại thành phố Đà Nẵng, ngày 27/11, trời có nắng và Công ty cây xanh Đà Nẵng đang thực hiện cắt tỉa cây ở một số tuyến đường để đảm bảo an toàn khi bão ảnh hưởng. Một số nơi cũng ra quân nạo vét cống để nâng cao hiệu quả thoát nước trong trường hợp bão gây mưa lớn.

Đường vành đai phía Tây Đà Nẵng bị sạt lở, lực lượng chức năng sẽ khắc phục để tránh mưa bão làm tình hình trở nên nghiêm trọng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng có công văn yêu cầu các lực lượng vũ trang, sở, ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra cuối tháng 10.

Các đơn vị duy trì trực ban, theo dõi chặt chẽ dự báo thiên tai, thông tin kịp thời đến người dân. Đồng thời, chủ động phương án bảo đảm an toàn người, phương tiện, tài sản, nhất là ở khu vực biển, đảo, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.

Các đơn vị quản lý đập, hồ chứa phải tăng cường kiểm tra, quan trắc, theo dõi mưa và mực nước hồ, kịp thời xử lý sự cố và thông báo đầy đủ cho vùng hạ du, đảm bảo vận hành hồ theo đúng quy trình.

Cấm biển, 100% tàu thuyền phải nhận thông tin về bão

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, bão Koto có diễn biến phức tạp, gây gió mạnh trên biển, mưa lớn trên đất liền. UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương, đơn vị kích hoạt các phương án ứng phó theo các kịch bản đã được xây dựng. Trong đó chú trọng việc thông báo cho tàu thuyền đang đánh bắt trên biển, cũng như phòng chống ngập lụt, sạt lở trên đất liền.

Tính đến 17h ngày 26/11, còn 311 tàu thuyền với 4.100 lao động của tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động trên biển. Tất cả tàu thuyền đã nhận được thông tin về bão Koto để tính toán phương án di chuyển ra khỏi vùng biển nguy hiểm, hoặc tìm nơi tránh trú an toàn.

Tàu cá Quảng Ngãi vào bờ tránh trú bão (Ảnh: Quốc Triều).

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các địa phương rà soát, kịp thời sơ tán, di dời dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản.

Trong khi đó, tại tỉnh Đắk Lắk, cơ quan chức năng đã ra lệnh cấm biển kể từ 6h ngày 26/11 cho đến khi bão KoTo tan. Tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh.

Trong khi đó, các cơ quan chức năng cũng được chỉ đạo khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ đối với trường học, giao thông, cơ sở y tế để sớm ổn định cuộc sống người dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H'năng tổ chức thực hiện vận hành đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ trước 10h ngày 28/11. Trong đó, Thủy điện Sông Ba Hạ mức 102m; Thủy điện Sông Hinh mức 204,5m và Thủy điện Krông H'năng mức 251,5m.

Khi vận hành xả lũ, các thủy điện nêu trên phải tuân thủ theo quy định về trình tự đóng mở các cửa van, đảm bảo không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân khu vực ven sông, hạ du hồ chứa.

Vừa khắc phục hậu quả lũ, vừa chống bão đang đe dọa

Để chủ động ứng phó với cơn bão trong bối cảnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các xã, phường khẩn trương phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, các địa phương chuẩn bị đầy đủ phương án, lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng phó với bão và các đợt thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 khắc phục 2 đoạn đê vỡ ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Bà Lê Thị Vinh Hương, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, cho biết nhiều ngày nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 thuộc Quân khu 5 cùng lực lượng dân quân địa phương chạy đua khắc phục 2 đoạn đê vỡ thuộc Tuy Phước để ứng phó với mưa bão Koto.

Tại tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh đã yêu cầu, các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả lũ lụt lịch sử để sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong những ngày tới.

Đường phố Khánh Hoà còn ngổn ngang sau lũ (Ảnh: Trung Thi).

Tỉnh giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng kêu gọi tàu, thuyền còn hoạt động trên biển khẩn trương trở vào bờ hoặc tìm chỗ tránh, trú bão an toàn.

Cơ quan chức năng cũng cần hướng dẫn cho người dân neo buộc lồng bè, tàu thuyền đảm bảo an toàn; đối với người dân trên các lồng bè, tàu thuyền neo đậu phải trở vào bờ (bắt buộc) trước 18h ngày 28/11 cho đến khi có tin cuối cùng về cơn bão.

Lực lượng chức năng kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão (Ảnh: Trung Thi).

UBND các địa phương phải bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn tại các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, không cho các phương tiện, người dân lưu thông để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.