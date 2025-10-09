Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh mở ra giai đoạn phát triển đột phá mới

Sáng 9/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 447 đại biểu, đại diện cho 100 đảng bộ cấp trên cơ sở, tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của hơn 94.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh, đây là dấu mốc lịch sử quan trọng - đại hội đầu tiên sau khi Đảng bộ tỉnh cùng cả nước thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hợp nhất hai tỉnh Long An - Tây Ninh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khai mạc sáng nay (Ảnh: BTC).

Việc hợp nhất mở ra không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của hai vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên. Ông Quyết nhấn mạnh: “Đây là nền tảng để tỉnh bước vào thời kỳ phát triển đột phá, bền vững, đồng hành cùng cả nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị cùng các hướng dẫn của Trung ương, đại hội các cấp trong tỉnh thời gian qua đã diễn ra trong không khí dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và đạt kết quả tốt đẹp.

Hướng về đại hội, hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên và người dân đã tham gia góp ý cho dự thảo văn kiện trình đại hội. Những ý kiến tâm huyết ấy giúp làm rõ hơn bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bổ sung nhiều giải pháp và định hướng cho giai đoạn tới.

Trong 5 năm qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Long An - Tây Ninh đã phát huy truyền thống “trung dũng, kiên cường”, đoàn kết vượt khó, đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Tây Ninh đã cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19, hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, bước đầu hoạt động ổn định. Kinh tế tỉnh tăng trưởng khá, cao hơn bình quân cả nước; 9 tháng đầu năm 2025, GRDP tăng 9,52%, đứng đầu các tỉnh phía Nam.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hầu hết chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đạt kết quả tích cực; kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện; diện mạo đô thị và nông thôn khởi sắc; đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (Ảnh: BTC).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết khẳng định, những kết quả đạt được là “nguồn cổ vũ, động viên to lớn, hun đúc niềm tin, khát vọng và sức mạnh tinh thần của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh; tạo nền tảng vững chắc để Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới”.

Bên cạnh thành tựu, đại hội cũng nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại: phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; thiếu lao động kỹ thuật cao; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường còn bất cập; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; an ninh trật tự có nơi diễn biến phức tạp; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa thường xuyên.

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2025-2030 theo hướng khách quan, khoa học, khả thi.

Tỉnh đặt mục tiêu đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đô thị hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng Tây Ninh trở thành địa phương phát triển năng động, bền vững, là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đầu mối giao thương với Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm đoàn kết, đổi mới, phát triển của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

“Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, tôi tin tưởng các đại biểu sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm, có những đóng góp thiết thực để Đại hội thành công tốt đẹp”, ông Nguyễn Văn Quyết phát biểu.