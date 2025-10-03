CSGT Tây Ninh cứu 2 người mắc kẹt trong ô tô bốc cháy

Ngày 3/10, Trạm CSGT Trảng Bàng (Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa kịp thời giải cứu 2 người dân bị mắc kẹt trong ô tô bốc cháy trên quốc lộ 22B, đoạn qua xã Thạnh Đức.

CSGT dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa ô tô đang bốc cháy (Ảnh: N.H.).

Khoảng 19h55 ngày 2/10, tổ công tác gồm Đại úy Ngô Quốc Anh (tổ trưởng), Thiếu tá Nguyễn Văn Đò và Thượng úy Trịnh Tuấn Linh phát hiện ô tô biển số 74A-022.32 cháy dữ dội bên lề đường.

Nhận định có người mắc kẹt bên trong, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, mở cửa đưa 2 người (một nam, một nữ) ra ngoài an toàn.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT cùng người dân sử dụng các phương tiện tại chỗ khống chế ngọn lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người và giữ lại được phần lớn tài sản trong xe.

Người điều khiển phương tiện được xác định là anh Nguyễn Thanh Phong (28 tuổi, ngụ xã Bến Củi). Anh cho biết xe bất ngờ bốc cháy từ phần đầu, lửa lan nhanh khiến cả hai không kịp phản ứng. “Nếu không có các anh CSGT kịp thời ứng cứu, hậu quả sẽ rất khó lường”, anh Phong nói.