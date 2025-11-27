Mở rộng cao tốc TPHCM về miền Tây, thu phí BOT từ năm 2029

Bộ Xây dựng vừa ra quyết định phê duyệt dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT.

Theo quyết định, tuyến cao tốc dài 96,13km, từ nút giao Chợ Đệm (TPHCM) đến đầu bắc cầu Mỹ Thuận 2 (tỉnh Đồng Tháp). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 36.172 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025-2028.

Việc mở rộng cao tốc được chia theo từng đoạn. Trong đó, đoạn TPHCM - Trung Lương phân kỳ đầu tư 8 làn xe; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ An Thái Trung đến cầu Mỹ Thuận 2 đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe.

Đoạn cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng chiều dài hơn 96km (Đồ họa: Ngọc Tân).

Hạ tầng trên tuyến gồm hệ thống thu phí không dừng, hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm dừng nghỉ và các công trình cầu, thoát nước, đường gom được xây dựng hoặc nâng cấp đồng bộ.

Dự án do liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM - Tasco - Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII đề xuất và được chỉ định làm nhà đầu tư.

Trong tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng, chi phí xây dựng chiếm hơn 20.770 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 5.088 tỷ đồng. Cơ cấu vốn gồm 15% vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và 85% vốn huy động.

Dự kiến, thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 17 năm 3 tháng. Mức phí BOT trong giai đoạn 2029-2031 là 2.100 đồng với xe nhóm 1 (ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt), có lộ trình tăng giá sau mỗi 3 năm.

Giá vé và lộ trình tăng phí BOT trên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (Nguồn: Bộ Xây dựng).

Dự án có tổng nhu cầu sử dụng đất hơn 1.070ha. Trong đó, khoảng 120,5ha phải giải phóng mặt bằng bổ sung tại TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành các tiểu dự án do địa phương thực hiện.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, giám sát việc triển khai. Ban Quản lý dự án 7 có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán và hoàn thiện hợp đồng dự án theo quy định.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho biết, Bộ Xây dựng và nhà đầu tư đang chuẩn bị phương án khởi công dự án vào ngày 19/12. Thời gian thi công dự kiến kéo dài 36 tháng.