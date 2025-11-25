Áp thấp nhiệt đới có thể vào Biển Đông đêm nay và mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào rạng sáng 25/11, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines với cường độ cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Đến rạng sáng 26/11, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10, đi vào vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h. Sau đó, bão có khả năng đi vào Biển Đông, là cơn bão số 15 trong năm.

Lúc 1h ngày 27/11, bão số 15 trên khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 9, giật cấp 12 và có khả năng mạnh thêm.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sau đó mạnh lên thành bão (Ảnh: NCHMF).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão số 15 từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

Khoảng đêm 26-28/11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đài Hong Kong (Trung Quốc) nhận định khi đến phía Bắc của đặc khu Trường Sa, bão số 15 có thể đạt cường độ 90km/h, sau đó có dấu hiệu chếch lên phía Bắc.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo rạng sáng 26/11, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông.

Đến ngày 27/11, dự báo bão đạt cường độ cực đại 108km/h (cấp 11) và sau đó suy yếu dần khi tiến về Nam Trung Bộ.