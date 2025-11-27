Syngenta trao “nhịp cầu yêu thương”, hỗ trợ nông dân vùng sâu sản xuất, đi lại an toàn

Đây là một trong 4 cây cầu được Syngenta bàn giao cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2025, thuộc chương trình “Nhịp cầu yêu thương” được Syngenta phát động từ năm 2022.

Chương trình nhằm góp phần nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, giúp bà con vùng sâu vùng xa đi lại an toàn, thuận lợi hơn trong sản xuất và sinh hoạt hằng ngày.

Tại nhiều ấp, xã vùng sâu của các khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), bà con nông dân và các em học sinh vẫn phải đi lại trên những cây cầu nhỏ hẹp, xuống cấp, nhất là vào mùa mưa lũ. Việc đưa vào sử dụng cầu Kênh Cao Một góp phần giải quyết một trong những “nút thắt” về giao thông nông thôn, để người dân giảm bớt rủi ro mỗi lần qua kênh, qua rạch, đồng thời tạo điều kiện kết nối thông suốt hơn giữa khu dân cư, trường học và các vùng sản xuất.

Riêng trong năm 2025, Syngenta dự kiến trao tặng 4 cây cầu dân sinh với tổng giá trị khoảng 600 triệu đồng tại hai tỉnh An Giang và Cần Thơ. Trước đó, ngày 21/10/2025, công ty đã bàn giao cầu kênh 422 (bờ đông kênh T6) tại xã Bình Giang, An Giang, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống và sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.

Buổi lễ bàn giao cầu kênh Cao Một có sự tham dự của đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang, lãnh đạo xã Ngọc Chúc, ông Trần Thanh Vũ - Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam, cùng các đại diện lãnh đạo Syngenta, đông đảo bà con nông dân và các em học sinh tại địa phương.

Lễ cắt băng khánh thành cầu kênh Cao Một.

Nhân dịp này, Syngenta cũng trao tặng 20 phần quà cho các hộ nông dân khó khăn, cùng 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ngọc Chúc. Những món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa động viên, góp phần hỗ trợ đời sống cho các hộ gia đình còn nhiều khó khăn, đồng thời khuyến khích các em học sinh tiếp tục đến trường, theo đuổi con chữ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Vũ - Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam chia sẻ, Đồng bằng sông Cửu Long là trái tim nông nghiệp của Việt Nam, nhưng ở nhiều nơi, bà con vẫn gặp không ít trở ngại trong việc đi lại, nhất là học sinh và người lớn tuổi khi qua kênh, qua rạch.

Với chương trình “Nhịp cầu yêu thương”, Syngenta Việt Nam mong muốn không chỉ xây một cây cầu, mà còn mở thêm những nhịp nối về cơ hội, để bà con đi lại an toàn, nông sản vận chuyển thuận lợi, trẻ em đến trường dễ dàng hơn. Năm 2025, việc trao tặng 4 cây cầu tại An Giang và Cần Thơ là cam kết cụ thể của Syngenta trong hành trình đồng hành lâu dài với nông dân và cộng đồng địa phương.

Đại diện chính quyền xã Ngọc Chúc, ông Lê Tấn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND Xã bày tỏ: “Cầu kênh Cao Một hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp bà con rút ngắn quãng đường đi lại, đặc biệt trong mùa mưa lũ, hạn chế rủi ro khi qua sông, qua kênh. Đây là tuyến nối quan trọng để người dân vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, cũng như để các em học sinh đến trường an toàn hơn.

Chính quyền địa phương trân trọng sự đồng hành của Syngenta và mong rằng những chương trình ý nghĩa như Nhịp cầu yêu thương sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần xây dựng nông thôn mới khang trang, phát triển hơn”.

Cầu kênh Cao Một đi vào hoạt động mang lại sự thuận tiện và an toàn hơn cho người dân địa phương.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Phích, nông dân trồng lúa, cư ngụ tại Ấp Ngọc Tân, Xã Ngọc Chúc cho hay, trước giờ bà con đi lại khó khăn, chở lúa, chở phân, chở con đi học đều phải vòng xa, vất vả và nguy hiểm, nhất là trời mưa gió. Giờ có cây cầu mới, trẻ nhỏ đi học an toàn hơn, bà con chở nông sản cũng thuận tiện, đỡ lo hơn.

“Nhịp cầu yêu thương” trong bức tranh CSR của Syngenta

Chương trình “Nhịp cầu yêu thương” là một trong những hoạt động trọng tâm trong chiến lược trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của Syngenta tại Việt Nam, bên cạnh nhiều sáng kiến dài hạn về an sinh, giáo dục và môi trường.

Kể từ khi khởi động năm 2022, "Nhịp cầu yêu thương" đã hỗ trợ xây dựng các cây cầu bê tông cốt thép thay thế cầu tạm, cầu gỗ, cầu nhỏ hẹp đã xuống cấp tại nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, Syngenta đã xây dựng 17 cây cầu nông thôn, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và sinh kế cho hàng chục nghìn lượt người dân tại các vùng nông thôn khó khăn.

Song song với hoạt động xây cầu, Syngenta đang triển khai hệ sinh thái các chương trình CSR hướng đến cộng đồng nông nghiệp, tiêu biểu như:

“Mái ấm Syngenta”: khởi động từ năm 2010, phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình nông dân khó khăn và xây dựng lớp học khang trang cho các em học sinh. Đến nay, chương trình đã trao tặng khoảng 174 căn nhà, 5 điểm trường tại các tỉnh, thành trên cả nước.

“Môi trường sạch - Cuộc sống xanh”: được triển khai từ năm 2015 và duy trì liên tục trong 10 năm qua, chương trình tập trung vào các hoạt động thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn, kết hợp tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) an toàn, qua đó lan tỏa lối sống xanh, nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo nên thay đổi rõ rệt trong hành vi bảo vệ môi trường tại nhiều vùng quê.

Thông qua những chương trình này, Syngenta không chỉ chia sẻ nguồn lực vật chất mà còn tập trung vào nâng cao năng lực và tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng nông nghiệp - từ mái nhà, cây cầu, trường học cho đến nhận thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Lễ trao tặng cầu kênh Cao Một tại ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc lần này vì vậy không chỉ đơn thuần là hoàn thành một công trình hạ tầng địa phương, mà còn là một nhịp nối tiếp theo trong hành trình hơn 35 năm Syngenta đồng hành cùng nông dân Việt Nam, bền bỉ xây những nhịp cầu yêu thương trên nhiều phương diện của đời sống.