Hà Tĩnh phát hiện điểm khai thác vàng trái phép trên đồi Moòng Coòng

Ngày 27/11, Công an xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) cho biết đã tham mưu UBND xã thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra thực địa tại khu vực đồi Moòng Coòng, thôn Sơn Trung 2 và phát hiện một điểm khai thác vàng trái phép.

Tại hiện trường có nhiều hố đào, bãi đất đá và dụng cụ phục vụ khai thác vàng.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại hiện trường (Ảnh: Văn Nguyễn).

Các dấu vết cho thấy hoạt động đào đãi vàng diễn ra lén lút trong thời gian gần đây.

Khi đoàn kiểm tra đến, không có đối tượng nào xuất hiện trong khu vực này. Lực lượng công an nhận định các đối tượng thường lợi dụng buổi tối để đưa người và phương tiện vào rừng đào đãi.

Sau quá trình xem xét, đoàn đã thực hiện các thủ tục và tổ chức tiêu hủy lán trại, thu giữ toàn bộ dụng cụ liên quan.

Bên trong điểm khai thác vàng trái phép (Ảnh: Văn Nguyễn).

Công an xã Kỳ Thượng kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, tuyệt đối không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động khai thác vàng trái phép; chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để địa phương kịp thời xử lý.

Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.