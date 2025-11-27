Tài xế lái ô tô húc ngã xe CSGT rồi quay đầu bỏ chạy ở Tây Ninh

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ một ô tô bán tải và xác minh tài xế có hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Tài xế lái ô tô húc đổ xe CSGT rồi quay đầu bỏ chạy ở Tây Ninh (Video: Sưu tầm).

Khoảng 8h40 ngày 23/11, tổ tuần tra CSGT làm nhiệm vụ trên Đường tỉnh 816, đoạn qua xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, phát hiện một ô tô bán tải chạy quá tốc độ nên ra hiệu dừng kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy.

Lực lượng chức năng sử dụng mô tô đặc chủng truy đuổi. Trong quá trình truy đuổi, chiếc ô tô nhiều lần ép xe của cán bộ CSGT. Khi xe đặc chủng vượt lên chặn đầu, tài xế ô tô tông thẳng khiến phương tiện của CSGT ngã xuống đường rồi quay đầu bỏ chạy.

Bị truy đuổi quyết liệt, tài xế điều khiển ô tô vào đoạn đường vắng, bỏ lại xe rồi rời khỏi hiện trường.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ CSGT cho biết, sau khi gây ra vụ việc, tài xế để lại phương tiện và bỏ trốn. CSGT đang xác minh chủ xe và tài xế để mời lên làm việc, xử lý theo quy định pháp luật.