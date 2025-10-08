447 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I

Chiều 8/10, tại Hội trường A, Tỉnh ủy Tây Ninh - cơ sở 2 (phường Tân Ninh), Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội có 447 đại biểu, đại diện cho 94.257 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tham gia Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I có 65 đại biểu đương nhiên, 382 đại biểu chính thức và 11 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện cho 100 đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I diễn ra chiều 8/10 (Ảnh: BTC).

Đại biểu có tuổi Đảng cao nhất là 45 năm, thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; đại biểu có tuổi Đảng thấp nhất là 7 năm, thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ xã Cần Đước.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch với 19 nhân sự, gồm: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út; Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đoàn Thư ký Đại hội do Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Thế Luân làm Trưởng đoàn. Các thành viên còn lại gồm: Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh Huỳnh Thị Thu Năm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh Huỳnh Thị Hồng Nhung.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại phiên trù bị Đại hội đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I (Ảnh: BTC).

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Vững làm Trưởng ban. Các thành viên còn lại của ban gồm: Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh Võ Thanh Phong; Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thị Thúy.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, biểu quyết thông qua tư cách đại biểu dự Đại hội, nội quy, quy chế, chương trình làm việc và chia 7 tổ thảo luận. Các tổ được hướng dẫn nội dung thảo luận Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo chương trình, sáng 9/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chính thức khai mạc tại Hội trường A, Tỉnh ủy Tây Ninh.