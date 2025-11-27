Bão bất thường đổ bộ Indonesia gây lũ lụt và lở đất, 28 người chết

Lũ lụt và lở đất gây ra hậu quả nghiêm trọng ở Indonesia (Ảnh: Reuters).

Lũ lụt và sạt lở đất do mưa như trút nước ở tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng tính đến ngày 27/11, với nỗ lực cứu hộ bị cản trở khi hệ thống đường sá và thông tin liên lạc "bị cô lập hoàn toàn", theo các quan chức.

Senyar, một cơn bão nhiệt đới hiếm hoi đã quét qua đảo Sumatra của Indonesia, làm ngập các khu vực ở vùng eo biển Malacca gần đó và gây ra lũ lụt cùng sạt lở đất, cơ quan khí tượng nước này cho biết ngày 26/11, trong bối cảnh nhiều khu vực rộng lớn ở Đông Nam Á đang vật lộn với tình trạng ngập lụt chết người.

Cơn bão này là hiện tượng thời tiết bất thường đối với eo biển Malacca.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) của Indonesia cho biết eo biển Malacca thường được “che chắn” khỏi bão do nằm gần xích đạo, nhưng biến đổi khí hậu toàn cầu và thay đổi trong động lực khí quyển khu vực đã làm tăng khả năng hình thành các vùng áp thấp và xoáy thuận gần Indonesia trong những năm gần đây.

Andri Ramdhani, Giám đốc khí tượng của BMKG, nói rằng trong 5 năm qua đã có một số hệ thống có tính chất xoáy tiến gần Indonesia mặc dù nước này không nằm trên các đường đi bão thông thường. “Một cơn bão nhiệt đới rất hiếm khi phát triển ở eo biển Malacca", ông nói.

Ông Abdul Muhari, người phát ngôn của cơ quan phản ứng với thảm họa Indonesia, cho biết ngày 27/11 rằng vẫn còn 10 người mất tích.

Có tới 8.000 người trên toàn Bắc Sumatra đã được sơ tán và đường sá vẫn bị tắc nghẽn do đất đá sạt lở, với hàng cứu trợ và hậu cần hiện phải được vận chuyển bằng trực thăng, ông Abdul nói.

Bão bất thường đổ bộ Indonesia gây lũ lụt làm 28 người chết (Video: AP).

Các khu vực Sibolga và Central Tapanuli là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bà Yuyun Karseno, một quan chức thuộc cơ quan phản ứng với thảm họa tại Bắc Sumatra, cho biết đường dây thông tin liên lạc và điện đã bị cắt.

“Không còn lối tiếp cận nào nữa, vì bị cắt đứt hoàn toàn. Cho đến giờ chúng tôi vẫn không thể liên lạc với người dân ở Sibolga và Central Tapanuli", bà nói.

Lũ lụt cũng ảnh hưởng đến các tỉnh West Sumatra và Aceh, theo nhà chức trách.

Nhiều đợt ngập lụt hơn dự kiến sẽ xảy ra tại một số tỉnh khác ở Sumatra, bao gồm Aceh và Riau trong hai ngày tới, cơ quan khí tượng cho biết, cảnh báo về nguy cơ thời tiết cực đoan.

Lũ lụt ở Indonesia là một trong chuỗi thảm họa thời tiết xảy ra ở Đông Nam Á trong những tuần qua, khiến hàng trăm người thiệt mạng.