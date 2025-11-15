Xuân Son cùng đội tuyển Việt Nam có mặt tại sân bay di chuyển sang Lào

Sáng nay 15/11, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài để lên đường sang Lào chuẩn bị cho trận đấu tại Vòng loại Asian Cup 2027. Đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng được thi đấu tại Asian Cup 2027.

Ngay từ sáng sớm huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng các cầu thủ đã có mặt để làm thủ tục cho chuyến bay.

Những buổi tập gần đây Xuân Son cho thấy một dấu hiệu tích cực, anh luôn vui vẻ và hoàn thành trọn giáo án của ban huấn luyện và khả năng cao anh sẽ trở lại trong trận đấu gặp đội tuyển Lào.

Dù nghỉ thi đấu hơn gần 1 năm nhưng sức hút của ngôi sao nhập tịch với người hâm mộ vẫn còn rất lớn, anh liên tục được người hâm mộ xin chữ ký và chụp ảnh cùng.

Khổng Minh Gia Bảo được chú ý khi có lần đầu lên đội tuyển quốc gia. Anh sẽ giúp chiến lược gia người Hàn Quốc có thêm sự lựa chọn ở hàng phòng ngự.

Các cầu thủ làm thủ tục nhanh chóng để xuất cảnh.

Ban cán sự của đội tuyển Việt Nam lần này gồm có Duy Mạnh là đội trưởng, hai đội phó là Quang Hải và Hoàng Đức.

Đội tuyển Việt Nam di chuyển trên chuyến bay VN-921 khởi hành lúc 9h35 dự kiến khoảng 10h45 sẽ có mặt tại thủ đô Viêng Chăn (Lào). Tại đây các cầu thủ sẽ có 4 ngày tập luyện trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Lào vào ngày 19/11.