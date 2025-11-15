Đức thắng ấn tượng, Hà Lan hòa Ba Lan, Croatia giành vé dự World Cup

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 15/11 (Ảnh: UEFA).

Đội tuyển Đức hành quân đến sân Luxembourg với áp lực phải thắng để giữ ngôi đầu bảng. Dù được đánh giá cao hơn hẳn, HLV Julian Nagelsmann và các học trò đã có một đêm thi đấu không hề dễ dàng.

Woltemade toả sáng giúp Đức giành chiến thắng quan trọng (Ảnh: Getty).

Sự bế tắc của Đức trong hiệp một đã khiến người hâm mộ lo lắng. Bất chấp sự hiện diện của hàng loạt ngôi sao tấn công đắt giá, lối chơi của HLV Julian Nagelsmann gần như tê liệt trước hàng phòng ngự kỷ luật của Luxembourg.

Mãi đến phút 49, thế bế tắc mới được phá vỡ cho đội tuyển Đức. Bàn thắng khai thông thế trận thuộc về Nick Woltemade, sau một tình huống phối hợp chớp nhoáng và đường chuyền kiến tạo đẳng cấp của ngôi sao chạy cánh Leroy Sane. Pha lập công này giúp "Cỗ xe tăng" tìm lại được nhịp độ thi đấu sau một hiệp một đáng quên.

Chỉ 20 phút sau, tiền đạo Nick Woltemade đã tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. Ngôi sao đang thi đấu trong màu áo Newcastle hoàn tất cú đúp, nâng tổng số bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia lên con số ba, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 đầy khó khăn cho tuyển Đức trước đội tuyển Luxembourg (hạng 97 thế giới).

Với chiến thắng quan trọng này, Đức đang có trong tay 12 điểm và dẫn đầu bảng A, bằng điểm với Slovakia nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Đoàn quân HLV Nagelsmann sẽ có trận "chung kết" tranh tấm vé trực tiếp World Cup 2026 với Slovakia ở lượt đấu cuối cùng vào ngày 18/11. Họ chỉ cần một trận hòa là đủ để giành ngôi đầu bảng A.

Bảng xếp hạng bảng A vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: FIFA).

Trong khi đó tại bảng G, trận hòa tại Warsaw giữa Ba Lan và Hà Lan là một kết quả đầy toan tính, giúp Hà Lan tiến rất gần đến tấm vé chính thức.

Ba Lan buộc phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng. Đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước ở cuối hiệp một sau đường kiến tạo cực kỳ tinh tế của Robert Lewandowski, tạo điều kiện cho Jakub Kaminski ghi bàn mở tỷ số ở phút 43.

"Cơn lốc màu Da cam" chỉ mất vài phút sau giờ nghỉ để tái lập thế cân bằng. Memphis Depay đã nhanh chân đá bồi cận thành sau nỗ lực cản phá của thủ môn Ba Lan ở phút 47 để gỡ hoà 1-1 cho Hà Lan.

Ba Lan Hòa Hà Lan đầy kịch tính (Ảnh: Getty).

Với kết quả này, Hà Lan (17 điểm) hiện hơn Ba Lan 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại vượt trội (19 so với 6). Đoàn quân HLV Ronald Koeman gần như 99% đã giành vé dự World Cup 2026.

Ở lượt cuối bảng G, họ chỉ cần không thua quá đậm trước đội cuối bảng Lithuania là sẽ chính thức đi tiếp. Ba Lan nhiều khả năng sẽ phải tìm kiếm cơ hội qua vòng play-off.

Bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (Ảnh: FIFA).

Đội tuyển Croatia đã đánh bại Faroe 3-1 nhờ công của Josko Gvardiol (phút 23), Petar Musa (phút 57), Nikola Vlasic (phút 70). Với chiến thắng này, Croatia có trong tay 19 điểm, hơn đội đứng thứ hai là CH Séc 6 điểm trước lượt trận cuối cùng, chính thức giành ngôi đầu bảng L cùng tấm vé dự World Cup 2026.

Croatia trở thành đội bóng thứ ba của châu Âu giành vé dự World Cup 2026 sau Anh và Pháp. Đây là lần thứ 7 liên tiếp Croatia giành quyền góp mặt ở giải đấu danh giá nhất hành tinh. Trong 7 lần góp mặt ở World Cup, Croatia đã tiến đến chung kết năm 2018 và về thứ ba vào năm 1998 và 2022.