Messi ghi bàn thắng lịch sử, Argentina đánh bại đội bóng châu Phi

Argentina giành chiến thắng 2-0 trước Angola

Đêm qua, Argentina có trận đấu giao hữu với Angola trên sân 11 de Novembro (Angola). Đây là trận đấu đặc biệt kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Angola nên ban tổ chức chỉ bán vé với giá “hữu nghị” là 1 USD.

Messi ghi bàn giúp Argentina đánh bại Angola (Ảnh: ESPN).

Messi đã xuất trận ngay từ đầu trong sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hơn 50.000 cổ động viên Angola trên khán đài. Tiền đạo 38 tuổi đã thi đấu tuyệt hay khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn giúp Argentina giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Đáng chú ý, dù đây là bàn thắng thứ 895 trong sự nghiệp của Messi nhưng anh mới có lần đầu tiên mới chọc thủng lưới đối thủ trong trận đấu diễn ra ở châu Phi. Trong quá khứ, Messi từng tham dự World Cup 2010 ở Nam Phi nhưng không có nổi pha lập công nào.

Bước vào trận đấu này, Angola nhập cuộc rất tự tin. Họ gây sức ép lớn khiến cho Argentina gặp nhiều khó khăn. Không phải Argentina, Angola đã tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng cú dứt điểm của Kialonda Gaspar ở phút 12 đã bị thủ thành Geronimo Rulli từ chối.

Sau đó, Chico Banza còn có pha băng xuống đối mặt với thủ thành Argentina nhưng anh vẫn không chiến thắng. Những tưởng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì vào phút 44, Argentina bất ngờ có bàn thắng. Messi thực hiện đường chọc khe cho Lautaro Martinez băng xuống dứt điểm rất nhanh tung lưới Angola, mở tỷ số trận đấu.

Messi nhận được sự chú ý trong trận đấu đặc biệt ở Angola (Ảnh: Getty).

Bị dẫn trước nhưng Angola vẫn thi đấu khá tự tin trong hiệp 2. Thế nhưng, vấn đề của đội bóng châu Phi vẫn nằm ở khâu dứt điểm. Kịch bản tương tự như hiệp 1 khi Argentina có bàn thắng ở cuối trận.

Phút 81, Messi không thể vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ Angola nhưng sau đó, bóng bật ra tới vị trí của Lautaro Martinez. Cầu thủ của Inter Milan đã đáp lại với đường kiến tạo cho Messi dứt điểm tung lưới Angola, ấn định chiến thắng 2-0.

Đây là trận đấu cuối cùng của Argentina trong năm 2025. Họ sẽ bắt đầu năm 2026 với trận đấu Finalissima (siêu cúp châu Âu - Nam Mỹ) với đối thủ Tây Ban Nha, nhà vô địch Euro 2024.