Mazda tung ưu đãi lớn nhất năm lên đến 50 triệu đồng trong tháng 11

Thông tin từ Mazda, trong tháng 10, hãng đã bán hơn 2.800 xe, nâng doanh số 10 tháng đầu năm lên trên 21.600 xe. Trong đó, CX-5 tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số gần 1.600 xe - mức cao nhất từ đầu năm.

Kết quả này cho thấy nhu cầu sở hữu ô tô tăng mạnh vào dịp cuối năm, đồng thời phản ánh xu hướng người dùng ưu tiên các mẫu xe có sự cân bằng giữa yếu tố thẩm mỹ, độ bền và mức giá dễ tiếp cận.

Bước sang tháng 11, Mazda áp dụng mức ưu đãi cao nhất từ đầu năm đến nay, lên đến 50 triệu đồng, cùng nhiều quà tặng trang bị mới và tùy chọn cá nhân hóa theo sở thích của khách hàng. Chương trình ưu đãi áp dụng theo từng mẫu xe và phiên bản cụ thể.

Mazda CX-8 SUV 7 chỗ cỡ lớn cao cấp, ưu đãi cao nhất lên đến 50 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi từ 944 triệu đồng, phù hợp cho các cơ quan, doanh nghiệp và gia đình nhiều thành viên. Với không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc, cùng chất liệu, bố cục và cách Mazda xử lý ánh sáng, âm thanh đều hướng đến sự thư thái cho người dùng.

Mazda CX-8 ưu đãi đến 50 triệu, giá bán dưới 950 triệu (Ảnh: Mazda).

Mazda CX-5 ưu đãi đến 40 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi từ 709 triệu đồng kèm quà tặng trang bị mới nâng tầm phong cách. Khách hàng có thể cá nhân hóa theo sở thích với hai tùy chọn ngoại thất Exclusive sang trọng và Sport thể thao. Mẫu SUV này được đánh giá cao nhờ chất lượng hoàn thiện vượt tầm giá, với nội thất và chi tiết được chăm chút tỉ mỉ, tạo cảm giác đẳng cấp.

Tháng 10, CX-5 bán ra gần 1.600 xe, cao nhất từ đầu năm (Ảnh: Mazda).

New Mazda CX-3 ưu đãi đến 20 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi 529 triệu đồng, hướng đến khách hàng trẻ năng động, đề cao phong cách và sự linh hoạt trong di chuyển. Mazda CX-30 giá bán ưu đãi từ 679 triệu đồng, nổi bật với ngôn ngữ Artful Design thế hệ mới, kết hợp công nghệ hiện đại, phù hợp cho người dùng muốn định hình phong cách cá nhân.

New CX-3 ưu đãi đến 20 triệu trong tháng 11 (Ảnh: Mazda).

Không chỉ SUV, các mẫu sedan của Mazda2, Mazda3 có giá bán hấp dẫn từ 403 triệu đồng, phù hợp nhóm khách hàng mua xe lần đầu, yêu thích thương hiệu Nhật, đặc biệt là người trẻ, chú trọng sự tiết kiệm và cảm giác lái ổn định.

Bên cạnh ưu đãi giá, Mazda duy trì bảo hành 5 năm hoặc 150.000km cùng dịch vụ hậu mãi theo chuẩn toàn cầu. Nguồn xe sẵn có tại hệ thống đại lý, khách hàng nhận xe trước Tết, sẵn sàng cho hành trình đoàn viên. Đây là thời điểm thích hợp để sở hữu các mẫu xe Mazda cùng giá bán dễ tiếp cận.