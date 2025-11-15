NSƯT Tân Nhàn tiết lộ sự xuất hiện đặc biệt của cố NSND Trung Kiên

Những ngày qua, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, các nghệ sĩ đã tập trung luyện tập và dàn dựng kỹ lưỡng từng tiết mục, chuẩn bị cho đêm nhạc tri ân cố NSND Trung Kiên vào tối 16/11.

Theo ban tổ chức, mỗi màn trình diễn đều được chăm chút tỉ mỉ, mong muốn dâng lên NSND Trung Kiên những giai điệu đẹp nhất. Chương trình cũng gửi gắm thông điệp tri ân thầy cô nhân dịp 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam - nhắc nhở về giá trị “tôn sư trọng đạo” trong văn hóa Việt.

Mọi khâu kỹ thuật - từ âm thanh, ánh sáng đến dàn nhạc - đều được kiểm tra tỉ mỉ, đảm bảo chất lượng biểu diễn tối ưu. Sân khấu được dàn dựng công phu, tạo không gian vừa hoành tráng vừa ấm áp.

NSƯT Đăng Dương tập luyện cùng dàn nhạc, chuẩn bị cho đêm nhạc tri ân cố NSND Trung Kiên (Ảnh: Ban tổ chức).

Các nghệ sĩ, từ những gương mặt kỳ cựu như: NSND Quang Thọ, Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, Lan Anh, Tân Nhàn, Trọng Tấn, Anh Thơ, Phương Nga… đến các ca sĩ trẻ như Bích Hồng, Quang Tú, Hương Ly… đều tập trung cao độ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng kính trọng đối với NSND Trung Kiên.

Ban nhạc, dàn hợp xướng và các nghệ sĩ piano như NSƯT Trịnh Minh Trang, Ths Bùi Đăng Khánh, Ths Nguyễn Lệ Thuyên Hà, Ths Nguyễn Thanh Giang cũng tham gia tổng duyệt để đảm bảo sự hòa quyện âm nhạc mượt mà.

NSƯT Tân Nhàn (bên trái) - Trưởng Khoa Thanh nhạc và Tổng đạo diễn chương trình - hướng dẫn và tập luyện cùng các nghệ sĩ trong buổi luyện tập (Ảnh: Ban tổ chức).

NSƯT Tân Nhàn - Trưởng Khoa Thanh nhạc kiêm Tổng đạo diễn chương trình - tiết lộ cố NSND Trung Kiên sẽ có sự xuất hiện đặc biệt trong đêm diễn, đồng thời hiện diện ở nhiều vị trí quan trọng khác trong chương trình.

Bên cạnh đó, các thước phim tư liệu quý, tái hiện hình ảnh người thầy giản dị, tận tụy, đi sớm về khuya, luôn hết lòng vì nghệ thuật và học trò, sẽ được chiếu trên sân khấu, mang đến những khoảnh khắc xúc động cho khán giả.

“Mỗi tiết mục như một chương hồi ký âm nhạc, là cách chúng tôi tôn vinh NSND Trung Kiên, người thầy cần mẫn, lặng lẽ đã góp từng viên gạch đặt nền móng cho thanh nhạc Việt Nam”, NSƯT Tân Nhàn chia sẻ.

NSND Quốc Hưng vừa tập luyện cùng dàn hợp xướng và các nghệ sĩ piano, chuẩn bị những tiết mục đặc sắc cho đêm nhạc tri ân cố NSND Trung Kiên (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước đó, NSND Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, từng tiết lộ về màn tam ca đáng chờ đợi trên sân khấu giữa cố GS.NSND Trung Kiên, NSND Quang Thọ và chính ông.

Ông cũng bày tỏ niềm xúc động khi cuối cùng chương trình Lời ca còn mãi có thể được thực hiện, tri ân công lao to lớn của người thầy.

“Với những đóng góp to lớn của thầy Trung Kiên, chúng tôi từng tiếc nuối vì chưa có cơ hội tổ chức đêm nhạc tri ân lúc thầy còn sống.

Nhiều lần, chúng tôi đã lên kế hoạch từ kịch bản, phân bài, phối khí, dàn nhạc đến thiết kế sân khấu, nhưng phải hoãn vì sức khỏe của thầy. Giờ đây, chúng tôi vui mừng khi có thể thực hiện được chương trình tri ân này, kính dâng thầy những giai điệu đẹp nhất”, NSND Quốc Hưng nói.

Trước đêm diễn, các nghệ sĩ và giảng viên Khoa Thanh nhạc đã đến tưởng niệm NSND Trung Kiên, tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân tới người thầy đáng kính. Tình cảm sâu sắc của học trò dành cho người thầy là hình ảnh đẹp của lòng tri ân trong đạo nghĩa thầy trò.

Đêm nhạc Lời ca còn mãi không bán vé, diễn ra tối 16/11 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội).