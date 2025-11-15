Báo quốc tế bình luận về những bất công mà Quang Liêm phải gánh chịu

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm tiếp tục là tâm điểm của World Cup cờ vua 2025. Sau chiến thắng vang dội ở vòng 4, mới đây nhất anh đã cầm hòa thành công kỳ thủ người Đức Alexander Donchenko ở vòng 5 (vòng 1/8) tối 14/11.

Phong độ ấn tượng của Quang Liêm đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông quốc tế, trang báo uy tín ChessTV đăng tải một bài bình luận chuyên sâu về kỳ thủ Việt Nam.

Quang Liêm gây ấn tượng với truyền thông quốc tế bằng những thành tích đáng nể phục tại World Cup cờ vua 2025 (Chessbase India).

Trong bài viết, tờ ChessTV bình luận: “Những kỳ thủ có phong độ ổn định, xuất sắc và vững vàng như Lê Quang Liêm thường bị giới truyền thông ngó lơ. Kỳ thủ người Việt Nam không thu hút sự chú ý bằng những VĐV có lối đánh táo bạo, hoặc những người thường đưa ra phát biểu ồn ào, gây tranh cãi".

Theo phân tích của ChessTV, xuyên suốt hành trình tại World Cup cờ vua 2025, Lê Quang Liêm đã thể hiện một phong thái chuyên nghiệp đáng ngưỡng mộ, cùng với lối chơi giàu tính chiến lược và giảm thiểu rủi ro tối đa.

Điều này khẳng định Lê Quang Liêm là một kỳ thủ toàn diện, không chỉ giỏi về chiến thuật mà còn sở hữu bản lĩnh tâm lý vững vàng, một yếu tố then chốt giúp anh tiến sâu tại giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời ca ngợi về sự ổn định và kỹ thuật, trang web cờ vua uy tín cũng thẳng thắn chỉ ra vấn đề lớn mà Quang Liêm đang phải đối mặt.

Phân tích của ChessTV nhấn mạnh rằng chính lối chơi an toàn đã mang lại thành công nhưng lại là rào cản về mặt danh tiếng cho kỳ thủ Việt Nam khiến anh mất đi cơ hội tham dự những giải đấu danh giá nhất thế giới.

"Phong cách của Lê Quang Liêm giúp anh giành chiến thắng trong các trận đấu nhưng không tạo ra những hiệu ứng lan tỏa. Giới truyền thông sẽ không tập trung vào những trận thắng kiểu này," ChessTV bình luận.

Cũng theo trang web này, sự ổn định nhưng trầm lắng của Lê Quang Liêm khiến anh không được giới truyền thông chú ý, từ đó thường bị "ngó lơ" và không được mời tham dự những giải cờ vua đình đám nhất thế giới.

Lê Quang Liêm được giới chuyên môn cờ vua quốc tế đánh giá rất cao (ẢNh: FIDE).

Nhiều chuyên trang cờ vua cũng từng nhận định các giải đấu lớn thường chỉ chăm chăm mời các kỳ thủ đến từ Mỹ, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, nhằm tạo ra những cuộc so tài kịch tính giữa các nền thể thao hùng mạnh nhất thế giới.

Việc không được thi đấu nhiều tại các giải lớn khiến thứ hạng của Lê Quang Liêm bị đánh giá là "quá bão hòa so với thực lực", luôn ổn định trong Top 20 nhưng khó bứt lên Top 10 thế giới.

"Sự thật là Lê Quang Liêm đã từng đánh bại gần như toàn bộ các kỳ thủ mạnh nhất thế giới, nhưng anh ấy lại không nằm trong nhóm những kỳ thủ nổi tiếng nhất hành tinh.

Lê Quang Liêm đã phải chịu nhiều thiệt thòi về mặt danh tiếng và cơ hội. Để hiểu rõ tầm cỡ, thực lực của Lê Quang Liêm, bạn hãy hỏi những Đại kiện tướng từng đối đầu với anh ấy”, tờ ChessTV chốt lại bằng sự khẳng định về tài năng thực chất của Lê Quang Liêm, bất chấp sự thiệt thòi về danh tiếng.

Sau khi chia điểm với kỳ thủ Đức Alexander Donchenko ở lượt đi vòng 5 World Cup cờ vua 2025, Quang Liêm cùng Donchenko sẽ tái đấu ở lượt về diễn ra vào tối 15/11 tại Ấn Độ.