Sau thất bại của U22 Trung Quốc trước U22 Việt Nam (ngày 12/11), tác giả Luo Zhanggui trên tờ Sina khẳng định dù đội tuyển trẻ của nước chủ nhà không có đội hình mạnh nhất, nhưng vẫn có một đội hình với nhiều ngôi sao tham dự giải đấu ở Thành Đô:

"Trong trận mở màn Pada Cup 2025, đội tuyển U22 Trung Quốc dù thiếu vắng nhiều gương mặt do bận tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, vẫn tung ra sân đội hình gồm không ít cầu thủ đang thi đấu tại Giải Ngoại hạng và Giải hạng Nhất Trung Quốc. Nhiều cái tên trong số này thậm chí là trụ cột của các CLB chủ quản. Tuy nhiên, màn trình diễn trên sân lại không tương xứng kỳ vọng khi U22 Trung Quốc nhận thất bại 0-1 trước U22 Việt Nam và không ghi nổi bàn thắng nào".

Tân HLV trưởng đội tuyển bóng đá Trung Quốc, Shao Jiayi (Ảnh: Sina).

Luo Zhanggui đặt câu hỏi rằng HLV trưởng đội tuyển bóng đá Trung Quốc, Shao Jiayi, có nghĩ tới việc từ chức hay không khi tương lai bóng đá nước nhà bị phủ màu u tối:

"Tôi tự hỏi liệu Shao Jiayi, huấn luyện viên trưởng mới được bổ nhiệm của đội tuyển bóng đá quốc gia, người đã theo dõi trận đấu trên khán đài đêm đó, có cau mày và cân nhắc việc từ chức hay không: Đây có phải là kiểu đội bóng mà chúng ta sẽ dựa vào để tiến tới World Cup sau bốn năm nữa không?".

U22 Trung Quốc đang khiến truyền thông nước nhà vô cùng thất vọng (Ảnh: Sina).

Nguyên nhân khiến ông Shao Jiayi bị "gọi tên", bởi việc lựa chọn tuyển thủ cho đội hình U22 có trách nhiệm của ông, dù người cầm quân trực tiếp là HLV Antonio Puche. Phân tích sâu hơn về các điểm yếu trong đội hình hiện tại của U22 Trung Quốc, bài viết cho biết:

"Điểm yếu cố hữu của bóng đá Trung Quốc là sự nghèo nàn trong khâu dứt điểm lại tái diễn ở trận đấu vừa qua. Trong trận đấu này, tiền đạo Baihelamu Abuduwaili, trụ cột của cả đội tuyển quốc gia lẫn CLB Shenzhen Xinpeng City, chơi khá mờ nhạt. Được giao vị trí tiền đạo cắm, anh bỏ lỡ cơ hội đối mặt quan trọng và ít đóng góp vào các tình huống tấn công. Hình ảnh ấy gợi lại những hạn chế quen thuộc của các tiền đạo Trung Quốc: thiếu sự sắc bén trong khoảnh khắc quyết định.

Xét về lý lịch thi đấu, Baihelamu là cầu thủ có tinh thần tập luyện và thi đấu tuyệt vời. Tuy nhiên, khả năng di chuyển không đủ tinh tế và việc phụ thuộc nhiều vào thể lực khiến lối chơi của anh dễ bị bắt bài. Dù từng để lại dấu ấn ở vòng loại World Cup, mùa giải năm nay tiền đạo 22 tuổi vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo sau 19 lần ra sân cho Shenzhen Xinpeng City. Đội bóng cũng chật vật thoát khỏi nhóm xuống hạng chỉ ở vòng áp chót, và vai trò của Baihelamu rõ ràng chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.

Behram Abduweli bị chỉ trích dữ dội do phung phí cơ hội ghi bàn ở trận gặp U22 Việt Nam (Ảnh: Sina).

Công bằng mà nói, hành trình vượt khó của Baihelamu là câu chuyện đầy cảm hứng. Baihelamu lớn lên trong gia cảnh nghèo, được anh trai hy sinh sự nghiệp học hành để hỗ trợ theo đuổi bóng đá. Dẫu vậy, trên sân cỏ, thành tích mới là tiêu chuẩn quyết định. Ở tuổi 22, nếu tiếp tục duy trì phong cách chơi chưa hoàn thiện, đặc biệt là sự thiếu chính xác trong những cú dứt điểm cuối cùng, thời gian thi đấu của anh tại Shenzhen Xinpeng City nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị thu hẹp trước sự cạnh tranh của các ngoại binh.

Thực tế rằng một tiền đạo không ghi nổi bàn thắng cả mùa vẫn được trao vị trí trung phong số một của đội tuyển quốc gia chắc chắn khiến HLV Shao Jiayi phải trăn trở. Và thất bại 0-1 trước U22 Việt Nam một lần nữa cho thấy bóng đá Trung Quốc vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đạt mục tiêu World Cup trong tương lai gần".