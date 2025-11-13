Báo Trung Quốc chỉ trích trọng tài, đòi lại công bằng cho U22 Việt Nam

U22 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U22 Trung Quốc trong trận mở màn giải Panda Cup diễn ra ở Thành Đô vào tối 12/11. Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh còn có thể thắng đậm hơn nếu như trọng tài cho đội bóng hưởng quả phạt đền trong tình huống tranh cãi ở phút 84.

Tình huống Bùi Vĩ Hào bị đẩy ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho U22 Việt Nam hưởng phạt đền (Ảnh chụp màn hình).

Khi đó, Bùi Vĩ Hào đã đi bóng vào vòng cấm của U22 Trung Quốc và bị hậu vệ Liu Haofan đẩy ngã từ phía sau. Pha quay chậm cho thấy cầu thủ của U22 Trung Quốc đã phạm lỗi rõ ràng nhưng trọng tài Shen Yinhao vẫn từ chối quả phạt đền cho U22 Việt Nam.

Truyền thông của Trung Quốc rất bất bình với quyết định thiên vị của trọng tài vì cho rằng điều đó không có lợi cho các cầu thủ trẻ của nước nhà. Tờ Sohu bình luận: “Do lo sợ Bùi Vĩ Hào sút bóng, Liu Haofan đã lúng túng dùng tay phải đẩy mạnh vào lưng cầu thủ Việt Nam, khiến anh ngã xuống trong khu vực 16m50.

Tuy nhiên, trọng tài chính Shen Yinhao lại không đưa ra bất kỳ quyết định nào. Pha quay chậm cho thấy rõ ràng cầu thủ Trung Quốc đã có hành động đẩy người. Đó là một tình huống U22 Việt Nam xứng đáng được hưởng phạt đền.

Nếu U22 Việt Nam được hưởng penalty, họ có khả năng thắng Trung Quốc với tỷ số đậm hơn. Quyết định của trọng tài khiến nhiều người hâm mộ Trung Quốc vô cùng thất vọng. Họ cho rằng đó là quyết định đáng xấu hổ. Đáng ra, U22 Việt Nam phải được hưởng phạt đền.

Việc trọng tài thiên vị các cầu thủ trẻ Trung Quốc không nhận được sự ủng hộ. Đáng ra, Liu Haofan cần phải nhận bài học vì sai lầm của mình, để từ đó trưởng thành hơn. Quyết định của trọng tài đang làm hại bóng đá Trung Quốc”.

Tương tự, tờ 163 giật tít: “Nếu không có sự trợ giúp của trọng tài, U22 Trung Quốc đã thua cách biệt 2 bàn trước U22 Việt Nam. Một quyết định đáng xấu hổ của trọng tài”.

Tờ báo này dẫn lời những người hâm mộ Trung Quốc trên mạng xã hội Weibo:

“Cầu thủ thi đấu tệ hại. Trọng tài đưa ra quyết định sai lầm. Thật đáng xấu hổ”.

“Đó rõ ràng là quả phạt đền cho U22 Việt Nam, không còn nghi ngờ gì nữa”.

“Trọng tài không còn giữ được sự cầm cân nảy mực. Cách ông ấy thiên vị U22 Trung Quốc khiến người khác bất bình”.

“Ai cũng nhìn thấy Liu Haofan phạm lỗi, chỉ trừ trọng tài”.

Báo giới Trung Quốc cho rằng trọng tài đang làm hại các cầu thủ trẻ khi có quyết định thiên vị (Ảnh: Sina).

Tờ Ifieng tỏ ra thất vọng: “Liu Haofan đã phạm lỗi với Bùi Vĩ Hào rồi lại ra hiệu với trọng tài rằng U22 Việt Nam giả vờ ngã. Cậu ấy và trọng tài nên ngồi cùng với nhau xem lại băng ghi hình. Liu Haofan không chỉ phòng ngự tệ hại mà còn gian dối”.

Tờ PP Sport dẫn lời của nhà phân tích bóng đá Pei Li: “U22 Trung Quốc có lợi thế sân nhà, ra sân với sơ đồ 5 hậu vệ, rồi được trọng tài thiên vị nhưng cuối cùng đội bóng vẫn thất bại. Bạn có thể hiểu người hâm mộ Trung Quốc thất vọng thế nào không? Thật thảm hại.

Tờ Sina còn cho rằng trong trận đấu, trọng tài đã bỏ qua nhiều lỗi của đội chủ nhà và thổi còi kết thúc trận đấu khi U22 Việt Nam đang phản công. Họ không muốn những “tiếng còi méo” của trọng tài làm ảnh hưởng tới hình ảnh của bóng đá Trung Quốc trong mắt bạn bè quốc tế.

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Uzbekistan vào lúc 14h30 ngày 15/11. Chiến thắng trước U22 Trung Quốc giúp tinh thần của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cải thiện đáng kể.