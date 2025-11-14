LĐBĐ Malaysia bị nghi chấp nhận thất bại, bỏ cuộc kháng cáo lên CAS

Thời hạn 10 ngày để FAM nhận đầy đủ tài liệu chi tiết bằng văn bản từ FIFA đã kết thúc vào hôm qua (13/11). Sau đó, cơ quan này sẽ có thêm 21 ngày kháng cáo lên CAS ở vụ nhập tịch gian lận 7 cầu thủ.

Báo giới Malaysia nghi ngờ FAM đã bỏ cuộc, không kháng cáo lên CAS (Ảnh: FAM).

Tuy nhiên, cho tới thời điểm ngày 14/11, cơ quan quản lý bóng đá Malaysia vẫn “bí mật” khi không thông báo họ đã nhận được văn bản từ FIFA hay chưa? Và cơ quan này có tiếp tục kháng cáo lên CAS không?

Điều đó khiến cho báo giới Malaysia nghi ngờ FAM đã lẳng lặng bỏ cuộc và chấp nhận phán quyết từ FIFA. Tờ Stadium Astro bình luận: “Mặc dù được FIFA gia hạn 10 ngày để nộp đơn yêu cầu nhận phán quyết bằng văn bản kể từ ngày 3/11 nhưng FAM vẫn chọn cách tiếp cận khá “bí mật”, khi không xác nhận liệu họ đã gửi đơn hay chưa.

Việc xin phán quyết bằng văn bản là nền tảng quan trọng nếu FAM có ý định đưa vụ việc lên CAS. Tuy nhiên, khi thời hạn 10 ngày đã kết thúc vào hôm qua, FAM vẫn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, điều này làm dấy lên câu hỏi phải chăng họ đã bỏ cuộc trong nỗ lực bảo vệ nhóm cầu thủ nhập tịch gian lận?”.

Trước đó, Thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, khẳng định bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ FAM về mặt tài chính nếu vụ việc được đưa lên CAS tại Thụy Sĩ.

Ông Tunku Ismail khẳng định: “Tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí kháng cáo, không dùng đến tiền của người dân Malaysia”.

Bình luận về thông tin này, cựu Phó chủ tịch FAM, Mohd Firdaus Mohamed cho biết: “Đó là một nỗ lực tốt. Có lẽ Ngài Tunku Ismail nhận thấy đây là vấn đề liên quan đến danh dự quốc gia, nên đưa ra quyết định đúng đắn để bảo vệ danh dự ấy khi bị chỉ trích trên trường quốc tế.

Án phạt của AFC đang treo lơ lửng trên đầu đội tuyển Malaysia (Ảnh: FAM).

Ngài ấy cảm thấy có sự bất công xảy ra và muốn đấu tranh. Không phải ai cũng đủ can đảm để đứng ra chi trả vì được biết chi phí rất lớn. Vì vậy, chúng ta cần cảm ơn Ngài.

Chúng ta cũng cần tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo FAM, những người có năng lực và chắc rằng họ biết mình cần làm gì”.

Phát biểu trước thềm trận đấu với Nepal, đội trưởng đội tuyển Malaysia, Dion Cools, đã khẳng định quyết tâm giành vé tham dự Asian Cup 2027, bất chấp án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) treo lơ lửng trên đầu.

Cầu thủ từng khoác áo Club Brugge (Bỉ) cho biết: “Mục tiêu cuối cùng của tôi là giành quyền tham dự Asian Cup 2027. Chúng tôi đã làm rất tốt cho tới thời điểm này và muốn tiếp tục phát huy sức mạnh. Những ồn ào ở bên ngoài sân cỏ (FIFA trừng phạt FAM và 7 cầu thủ nhập tịch), chúng tôi không thể kiểm soát.

Chúng tôi chỉ có thể tập trung vào màn trình diễn của mình. Các cầu thủ và ban huấn luyện đang cố gắng giữ kỷ luật, làm việc chăm chỉ và tập trung vào chiến thắng”.

Trận đấu giữa Malaysia và Nepal diễn ra vào lúc 20h ngày 18/11 trên sân Bukit Jalil (Malaysia).