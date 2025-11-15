Xem trực tiếp trận U22 Việt Nam gặp U22 Uzbekistan ở đâu?

Vào lúc 14h30 hôm nay (15/11), U22 Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận thứ hai giải giao hữu Panda Cup 2025 tại Thành Đô gặp U22 Uzbekistan. Hiện tại, chưa có đài truyền hình nào ở Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu này. Vì vậy, trận đấu sẽ không được phát trực tiếp qua sóng truyền hình.

U22 Việt Nam thi đấu tốt trước U22 Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Uzbekistan sẽ được tường thuật trực tiếp trên báo Dân trí. Bên cạnh đó, những thông tin bên lề giải đấu sẽ được cập nhật nhanh nhất trên báo Dân trí.

Tinh thần của U22 Việt Nam đang lên cao sau khi giành chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà U22 Trung Quốc ở lượt trận mở màn. Đó là trận đấu mà đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh đã thi đấu nỗ lực, bất chấp việc có giai đoạn chuẩn bị gấp gáp trước thềm giải đấu.

Ngay sau khi thi đấu xong ở V-League, các cầu thủ phải tức tốc di chuyển sang Trung Quốc để tham dự giải Panda Cup. Toàn đội chỉ có một buổi tập trước trận đấu mở màn gặp đội chủ nhà.

Ở trận đấu hôm nay, những gương mặt được kỳ vọng như Đình Bắc, Viktor Lê… có khả năng được ra sân sau khi vắng mặt ở trận gặp U22 Trung Quốc vì không đủ thể lực.

Trong khi đó, U22 Uzbekistan rất muốn giành chiến thắng trước U22 Việt Nam sau thất bại trước U22 Hàn Quốc với tỷ số 0-2 trong ngày ra quân. Hàng thủ của đội bóng Trung Á thi đấu mất tập trung trong hiệp 2 và họ phải trả giá.

U22 Uzbekistan thất bại trong trận mở màn trước U22 Hàn Quốc (Ảnh: Sina).

Trong trận giao hữu tại giải đấu tại Diêm Thành (Giang Tô, Trung Quốc) hồi tháng 3, U22 Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa U22 Uzbekistan với tỷ số 0-0. Thực lực của đội bóng Trung Á cũng không quá vượt trội so với U22 Việt Nam. Do đó, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu giành chiến thắng ở trận đấu này.

U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục chơi phòng ngự, phản công để đối đầu với lối chơi nhanh, mạnh từ U22 Uzbekistan. Tuy nhiên, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh cần duy trì sự tập trung cao độ trong trận đấu này. Người hâm mộ hy vọng toàn đội sẽ thể hiện tinh thần chiến đấu tốt giống như trận gặp U22 Trung Quốc.