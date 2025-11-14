Báo Indonesia nhận xét về chiến thắng của U22 Việt Nam trước Trung Quốc

“U22 Việt Nam đang đi đúng hướng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33. Họ vừa đánh bại U22 Trung Quốc với tỷ số 1-0 ngay tại Thành Đô”, tờ Merah Putih của Indonesia mở đầu bài viết bình luận về chiến thắng của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trước chủ nhà Trung Quốc tại giải Panda Cup diễn ra vào tối 12/11 vừa qua.

U22 Việt Nam có màn trình diễn tốt trước U22 Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Tờ báo này nhấn mạnh: “U22 Việt Nam thể hiện được sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng pressing tầm cao, đồng thời duy trì tổ chức phòng ngự chặt chẽ. So với hai lần đối đầu gần nhất với U22 Trung Quốc (thua 1-2 và hòa 1-1), sự khác biệt lớn nhất của U22 Việt Nam nằm ở tư duy và sự chủ động của các cầu thủ.

Bên cạnh đó, HLV Đinh Hồng Vinh cũng khen ngợi tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và bản lĩnh của các cầu thủ trong những thời khắc quyết định, đặc biệt là ở cuối trận. Ông nhấn mạnh rằng chiến thắng trước đội chủ nhà U22 Trung Quốc là tín hiệu tích cực với U22 Việt Nam”.

Một tờ báo khác của Indonesia là Kompas bình luận: “Một trong những đối thủ cạnh tranh tấm Huy chương vàng SEA Games 33 với U22 Indonesia là U22 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị bằng cách tham dự giải giao hữu Panda Cup 2025 tại Trung Quốc.

Báo Indonesia theo dõi đặc biệt U22 Việt Nam ở giải Panda Cup (Ảnh: VFF).

Ngay trong trận ra quân, U22 Việt Nam đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U22 Trung Quốc. Đây là kết quả của tinh thần chiến đấu bền bỉ suốt 90 phút của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

U22 Việt Nam cho thấy họ là ứng cử viên nặng ký cho tấm Huy chương vàng SEA Games tại Thái Lan. Trong vài ngày tới, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đối đầu với hai thử thách lớn hơn là U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc”.

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U22 Uzbekistan vào ngày 15/11 và đụng độ với U22 Hàn Quốc vào ngày 18/11. Ở kỳ SEA Games 32, U22 Việt Nam từng bị U22 Indonesia loại ở bán kết sau thất bại với tỷ số 2-3.