Đội tuyển Việt Nam: Xuân Son có tên, Hoàng Hên vắng mặt

Đợt tập trung này diễn ra trùng thời điểm với giai đoạn hội quân trọng điểm của đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33, vì vậy một số nhân tố trẻ nổi bật từng góp mặt ở đội tuyển quốc gia trong các đợt tập trung trước không xuất hiện lần này.

Dù vậy, HLV Kim Sang Sik vẫn giữ được sự ổn định về lực lượng, kết hợp hài hòa giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và những gương mặt đang đạt phong độ cao tại CLB. Đáng chú ý, chiến lược gia người Hàn Quốc gọi trở lại Nguyễn Xuân Son sau gần một năm chữa trị chấn thương.

Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Việc Nguyễn Xuân Son tái xuất được xem là tín hiệu tích cực cho hàng công. Đến thời điểm này, Xuân Son đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng tái xuất trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Đáng tiếc tiền vệ Đỗ Hoàng Hên dù thi đấu tỏa sáng trong màu áo CLB Hà Nội nhưng vẫn chưa được lên đội tuyển Việt Nam lần này. Thực tế, dù anh có được triệu tập vẫn chưa đủ điều kiện thi đấu theo quy định của FIFA. Hoàng Hên chỉ có thể khoác áo đội tuyển quốc gia từ đầu năm 2026.

So với đợt tập trung gần nhất, danh sách lần này của đội tuyển Việt Nam ghi nhận hai tân binh là trung vệ Khổng Minh Gia Bảo (CLB Công an TP HCM) và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường (CLB Becamex TP HCM) - những gương mặt mới hứa hẹn mang đến làn gió tươi trẻ cho đội tuyển.

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam vẫn có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc như Văn Lâm, Đình Triệu, Bùi Tiến Dũng, Văn Vỹ, Quang Vinh, Duy Mạnh, Hai Long, Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Hải, Tiến Linh…

Với lực lượng ổn định và tinh thần quyết tâm nắm bắt cơ hội, thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Lào, qua đó duy trì lợi thế trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.