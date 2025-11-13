Báo Trung Quốc bình luận khi đội nhà thất bại trước U22 Việt Nam

U22 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U22 Trung Quốc trong trận mở màn giải giao hữu Panda Cup diễn ra ở Thành Đô vào tối qua (12/11). Đây là chiến thắng đầu tiên của U22 Việt Nam sau hai trận chỉ hòa và thua trước U22 Trung Quốc.

U22 Trung Quốc kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ của U22 Việt Nam (Ảnh: Sina).

Chiến thắng của U22 Việt Nam đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ báo giới Trung Quốc. Tờ 163 có bài viết: “U22 Việt Nam vẫn là ngọn núi lớn chưa thể vượt qua của U22 Trung Quốc”.

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “U22 Trung Quốc đã có khởi đầu đáng thất vọng ở giải giao hữu Panda Cup khi hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước U22 Việt Nam. Trong trận đấu này, hàng công của U22 Trung Quốc thi đấu thiếu sắc bén, còn hàng thủ mắc khá nhiều sai lầm. Một trong số đó, U22 Việt Nam đã tận dụng sai lầm của Wang Shiqin để ghi bàn thắng duy nhất.

U22 Trung Quốc bước vào giải đấu này với tổn thất lớn về mặt nhân sự khi một số cầu thủ tới từ các đội Quảng Đông, Hồ Bắc, Thượng Hải, Sơn Đông không thể tham dự vì bận thi đấu ở Đại hội thể thao toàn quốc. Trong khi đó, ngôi sao sáng nhất Wang Yudong không thể góp mặt vì chấn thương.

Tuy nhiên, đó không phải là cái cớ biện minh cho thất bại. Đội hình ra sân của U22 Trung Quốc sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Behram Abduweli, Xu Bin, Wang Shiqin, Hu Hetao và có giá trị gấp 4 lần so với U22 Việt Nam.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Antonio Puche lại không thể triển khai tấn công khi chuyền hỏng quá nhiều. Tiền đạo Behram Abduweli thậm chí còn không thể kiểm soát bóng. Với phong độ yếu kém như vậy, U22 Trung Quốc không thể vượt qua U22 Việt Nam cũng là lẽ thường”.

Tình huống mà Liu Haofan đẩy ngã Bùi Vĩ Hào khá lộ liễu trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho U22 Việt Nam hưởng phạt đền (Ảnh chụp màn hình).

Trong bài viết khác, tờ 163 nhấn mạnh: “Nếu không có sự giúp đỡ của trọng tài, U22 Trung Quốc có thể thua đậm hơn trước U22 Việt Nam”. Tờ báo này nói về tình huống tranh cãi xảy ra ở phút 84.

Cầu thủ Liu Haofan đã đẩy ngã Bùi Vĩ Hào khá lộ liễu trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho U22 Việt Nam hưởng phạt đền. Tờ 163 bình luận: “Liu Haofan đã đẩy ngã nhào đối thủ trong vòng cấm. Trọng tài Shen Yinhao không thổi phạt đền nhưng đó là quyết định sai lầm. Liu Haofan rõ ràng đã đẩy mạnh, khiến cầu thủ đối phương mất thăng bằng và ngã xuống. Đó là pha phạm lỗi không thể chối cãi. U22 Việt Nam lẽ ra được hưởng phạt đền”.

Tờ 163 dẫn lời bình luận của một vài cổ động viên (CĐV) Trung Quốc:

“Các cầu thủ thua trên sân. Trọng tài thiên vị. Thật đáng xấu hổ”.

“Tôi không hiểu vì sao U22 Việt Nam không được hưởng phạt đền trong tình huống đó nữa”.

“Làm ơn trọng tài bắt chính xác giùm với. U22 Trung Quốc không cần quyết định thiên vị như vậy”.

“Một tình huống đẩy người quá lộ liễu của Liu Haofan. Trọng tài thiên vị như vậy là làm hại cầu thủ Trung Quốc”.

Trong khi đó, tờ Sohu nhận xét về màn trình diễn của đội nhà: “U22 Trung Quốc kiểm soát bóng vượt trội nhưng hàng công lại thi đấu không tốt. Điều đó khiến cho đội bóng phải trả giá với bàn thua ở phút 81.

Thực tế, HLV Antonio Puche đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu này khi lên danh sách triệu tập gồm 30 người. Tuy nhiên, do giải đấu diễn ra trùng với thời điểm Đại hội thể thao toàn quốc, cộng thêm việc nhiều cầu thủ chấn thương, nên U22 Trung Quốc chỉ triệu tập 19 cầu thủ thi đấu ở trận gặp U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới U22 Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Trong hiệp 1, U22 Trung Quốc chiếm ưu thế nhưng Wang Bohao, Behram Abduweli lại bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn. Sang hiệp 2, các chân sút của U22 Trung Quốc vẫn tỏ ra khá vô duyên, dù HLV Antonio Puche đã tung Xiang Yuwang vào sân.

Trong bối cảnh hàng công bỏ lỡ cơ hội, hàng thủ lại mắc sai lầm. Cú phá bóng không dứt khoát của Wang Shiqin đã tạo điều kiện cho Minh Phúc ghi bàn duy nhất trận đấu. Thậm chí, ở phút 84, U22 Trung Quốc còn may mắn thoát quả phạt đền sau khi Liu Haofan đẩy ngã Bùi Vĩ Hào khá lộ liễu trong vòng cấm”.

Trên tờ Sina, phóng viên Triệu Vũ bình luận: “Tôi không hiểu vì sao hàng thủ của U22 Trung Quốc lại lùi sâu tới vậy trước khi bị thủng lưới. Có thời điểm, U22 Trung Quốc chỉ còn kiểm soát bóng 36%. Nên nhớ, trong hầu hết thời gian trận đấu, đội bóng của HLV Puche chiếm lĩnh thế trận.

Chính việc U22 Trung Quốc chơi chùng xuống, tạo điều kiện cho U22 Việt Nam dồn lên và có bàn thắng duy nhất. Ngay sau khi bị thủng lưới, hàng thủ của U22 Trung Quốc càng bộc lộ sự thiếu tập trung. Liu Haofan đã đẩy ngã quá lộ liễu với tiền đạo của U22 Việt Nam. Đáng ra, trọng tài nên xem lại băng quay chậm”.

Phóng viên Pei Li nhận xét: “U22 Trung Quốc có lợi thế sân nhà và có cả sự thiên vị của trọng tài mà vẫn thất bại trước U22 Việt Nam. Bạn có thể hiểu vì sao người hâm mộ Trung Quốc tức giận không? Đừng lấy cái cớ thiếu người để làm lá chắn, che đậy đi sự yếu kém của U22 Trung Quốc”.

Ở lượt trận thứ hai, U22 Việt Nam đối đầu với U22 Uzbekistan, còn U22 Trung Quốc gặp U22 Hàn Quốc. Cả hai trận đấu diễn ra vào ngày 15/11.