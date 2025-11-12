Phản ứng của CĐV Trung Quốc khi đội nhà gục ngã trước U22 Việt Nam

Trong trận mở màn giải giao hữu Panda Cup diễn ra tại Thành Đô vào tối nay (12/11), chủ nhà U22 Trung Quốc đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước U22 Việt Nam. Minh Phúc là người ghi bàn duy nhất giúp U22 Việt Nam chiến thắng.

U22 Trung Quốc hứng chịu thất bại trước U22 Việt Nam (Ảnh: Sohu).

Như vậy, chúng ta đã “phục thù” thành công U22 Trung Quốc sau thất bại 1-2 trước đối thủ này ở giải Panda Cup 2024. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh có thêm tự tin để đụng độ với hai thử thách lớn hơn là U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan ở các lượt đấu tiếp theo.

Những người hâm mộ Trung Quốc vô cùng thất vọng sau khi chứng kiến đội nhà thất bại trước U22 Việt Nam. Trên trang Sohu, nhiều người đã để lại ý kiến của mình. Một CĐV viết: “Tôi chẳng bất ngờ khi U22 Trung Quốc thất bại trước U22 Việt Nam”.

Người khác tiếp lời: “Không thể xem việc U22 Trung Quốc thiếu vắng một vài trụ cột là cái cớ biện minh cho thất bại trước U22 Việt Nam. Tôi không hiểu vì sao HLV Antonio Puche lại tung ra sân đội hình gồm 5 hậu vệ và chơi phản công.

Tiền đạo Behram Abduweli cho thấy sự thiếu sắc bén khi bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn. Có khả năng U22 Trung Quốc tiếp tục thất bại trước U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan”.

Người thứ ba chỉ ra điểm thiếu sót của đội nhà: “U22 Trung Quốc thiếu khát khao chiến thắng, liên tục chuyền qua chuyền lại ở sân nhà. Tôi không thấy bất kỳ nhân tố nào có kỹ thuật tốt và có khả năng gây đột biến. U22 Trung Quốc cũng không có pha phối hợp ngon ăn nào. Khả năng chuyền bóng của toàn đội thực sự có vấn đề.

Người tiếp theo bình luận: “Việc ban tổ chức lựa chọn thời điểm diễn ra giải đấu trùng với Đại hội thể thao toàn quốc là quyết định thiếu khôn ngoan”.

Người thứ 5 viết: “Dù có ông Trời trợ giúp, bóng đá Trung Quốc cũng không thể khá hơn”.

Người tiếp theo bày tỏ: “Tôi không hiểu vì sao Wang Shiqin cứ thi đấu cho các cấp độ đội tuyển Trung Quốc thì đều mắc lỗi”.

Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam sau khi ghi bàn duy nhất của trận đấu (Ảnh: Sina).

Giới chuyên gia Trung Quốc cũng bình luận sôi nổi liên quan tới trận thua của đội nhà trước U22 Việt Nam. Chuyên gia Lục Dương bình luận: "Hãy nhìn vào những gì U22 Trung Quốc thể hiện trong hai tháng qua.

Tôi chỉ thấy trung vệ Liu Haofan là điểm sáng. Nhưng trong bàn thua của U22 Trung Quốc khó mà trách anh ấy được. Giờ đây, tôi chỉ thấy sự hỗn loạn ở đội bóng".

Người dẫn chương trình Hàn Kiều Sinh tiếp lời: "Tôi biết U22 Trung Quốc thiếu một vài trụ cột trong trận đấu này nhưng chúng ta đã được bổ sung tuyển thủ quốc gia Behram Abduweli. Trận thua U22 Việt Nam cho thấy khoảng cách trình độ của chúng ta so với nhóm đầu châu lục vẫn còn khá xa".

Phóng viên Mã Đức Hưng của Sohu bênh vực U22 Trung Quốc: "Tôi không phủ nhận U22 Trung Quốc có trình độ không tốt. Nhưng ngoài bàn thua trước U22 Việt Nam, đội bóng thi đấu không tới nỗi nào trong trận này.

Tôi chỉ không hiểu vì sao ban tổ chức lại sắp xếp lịch chồng chéo giữa giải đấu Panda Cup và Đại hội thể thao toàn quốc. Điều đó khiến cho U22 Trung Quốc không có sự chuẩn bị tốt nhất".

Phóng viên Tống Thành Lượng của Sohu bình luận: "Sau trận thua trước U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc còn hai trận đấu nữa với U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan. Tôi e rằng chúng ta sẽ còn thua tan tác với lực lượng chắp vá như hiện tại".

Sau trận thắng U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam cùng có 3 điểm như U22 Hàn Quốc nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt trận thứ hai, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Uzbekistan vào lúc 14h30 ngày 15/11.