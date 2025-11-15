Xác định 30 đội bóng giành vé tham dự World Cup 2026

30 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup 2026 Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay Châu Âu (3 đội): Anh, Pháp, Croatia Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana

Đêm qua, Croatia đối đầu với đối thủ trực tiếp Quần đảo Faroe ở bảng L vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Đội bóng áo ca rô chỉ cần giành chiến thắng trong trận đấu này là nghiễm nhiên có vé tham dự giải đấu ở Mỹ, Canada và Mexico vào năm sau.

Croatia giành quyền tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Cuối cùng, đoàn quân HLV Zlatko Dalic đã hoàn thành nhiệm vụ khi quật ngã “hiện tượng” ở giải đấu, Quần đảo Faroe (từng thắng Montenegro, CH Séc), với tỷ số 3-1. Ở trận đấu này, dù Quần đảo Faroe đã bất ngờ vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Tuna ở phút 16 nhưng Croatia đã chứng minh bản lĩnh khi ghi 3 bàn thắng do công của Gvardiol, Musa và Vlasic.

Sau chiến thắng này, Croatia đang có nhiều hơn đội xếp thứ hai là CH Séc 6 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 1 vòng đấu. Do đó, đội bóng vùng Balkan chắc chắn giành ngôi đầu bảng L.

Đây là lần thứ 7 Croatia giành quyền tham dự World Cup. Kể từ lần đầu tiên dự giải đấu này vào năm 1998 tới nay, Croatia chỉ vắng mặt ở duy nhất giải đấu năm 2010. Ở World Cup 2022, họ đã giành vị trí thứ ba.

30 đội bóng giành quyền tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Fox).

Như vậy, Croatia là đội bóng thứ ba ở châu Âu giành vé tham dự World Cup 2026 sau Anh và Pháp. Trong những ngày tới, Lục địa già sẽ xác định đủ 12 đội bóng giành vé trực tiếp tới World Cup 2026. 4 suất còn lại được xác định thông qua loạt trận play-off diễn ra vào tháng 3 năm sau.

Tính tới thời điểm ngày 15/11, FIFA đã xác định 30 đội tham dự World Cup 2026 là Mỹ, Canada, Mexico (chủ nhà), Ai Cập, Morocco, Tunisia, Algeria, Ghana, Cape Verde, Nam Phi, Senegal, Bờ Biển Ngà (châu Phi), Nhật Bản, Iran, Australia, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia (châu Á), New Zealand (châu Đại Dương), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ), Anh, Pháp, Croatia (châu Âu).