Sinner toàn thắng vòng bảng, hướng tới bảo vệ ngôi vương ATP Finals

Lịch thi đấu bán kết ATP Finals 2025 Jannik Sinner - Alex De Minaur (20h30, 15/11) Carlos Alcaraz - Felix Auger-Aliassime (2h30, 16/11)

Dù không có màn trình diễn sắc nét nhất, Jannik Sinner vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội để hoàn tất vòng bảng hoàn hảo tại Nitto ATP Finals, kéo dài chuỗi trận thắng trong nhà lên con số 29.

Tay vợt số 2 thế giới đã vượt qua một Ben Shelton đầy nhiệt huyết với tỷ số 6-3, 7-6(3), chính thức khép lại mùa giải của tay vợt người Mỹ. Mặc dù gặp khó khăn trong việc tìm lại nhịp độ giao bóng, Sinner vẫn chứng tỏ bản lĩnh để bảo toàn thành tích toàn thắng tại Turin.

Sinner đang duy trì phong độ ổn định tại ATP Finals (Ảnh: Getty).

“Khi đến đây và thắng cả ba trận vòng bảng, bạn phải chơi ở đẳng cấp rất cao, và tôi đã làm được điều đó. Giao bóng rất tốt trong những thời điểm quan trọng đã đưa tôi đến được ngày hôm nay. Đây là một ngày rất đặc biệt khi được thi đấu trước khán giả nhà, và đối đầu với Ben luôn là một thử thách khó khăn", Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Sinner đã chắc chắn giành vị trí dẫn đầu bảng đấu Bjorn Borg. Với việc Carlos Alcaraz cũng tiến vào vòng trong, một trận chung kết tiềm năng giữa hai đối thủ dần hiện hữu nếu cả hai đều giành chiến thắng ở bán kết. Sinner sẽ đối đầu với Alex de Minaur, trong khi Alcaraz với vị trí đứng đầu bảng đấu Jimmy Connors sẽ chạm mặt Felix Auger-Aliassime.

“Tôi rất mừng cho anh ấy. Khi bạn phải chịu những trận thua như thế này, thật khó khăn. Vậy nên, hãy dành lời khen cho anh ấy vì đã trở lại với một màn trình diễn đáng kinh ngạc trước Taylor Fritz. Tôi phải rất cẩn thận, bởi vì anh ấy không còn nhiều thứ để mất, còn tôi có nhiều thứ để lo lắng”, Sinner nói về De Minaur, người đã có màn trở lại ấn tượng sau trận thua đậm trước Lorenzo Musetti.

Trong lần gặp nhau thứ tư giữa họ trong năm 2025, Shelton đã lấy lại phong độ sau khởi đầu đầy lo lắng với một cú bứt phá đầy hứa hẹn ở set hai, được thúc đẩy bởi những cú giao bóng bùng nổ. Tay vợt 23 tuổi này chỉ để mất hai trong số 18 điểm giao bóng ở 9 game đầu tiên của set.

Tuy nhiên, sau khi cứu được match-point ở game 10, Shelton đã bị áp đảo trong loạt tie-break khi Sinner giành lại quyền kiểm soát với một loạt cú đánh lên lưới chính xác, qua đó ấn định chiến thắng đối đầu lần thứ 8 liên tiếp trước tay vợt người Mỹ (8-1). Sinner đã thắng 8 trận liên tiếp tại ATP Finals mà không để thua set nào.