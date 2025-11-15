Kỳ thủ Việt Nam xuất sắc giành HCV Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á

Có 5 môn thi đấu được tổ chức tại Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á 2025, gồm cờ vua, cờ tướng, cờ vây, bài bridge và xoay rubik. Đây là lần đầu tiên đại hội này được tổ chức.

Lê Tuấn Minh xuất sắc giành HCV nội dung cờ nhanh thuộc môn cờ vua, tại Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á 2025 (Ảnh: FIDE).

Sáng nay (15/11), Lê Tuấn Minh giành HCV nội dung cờ nhanh môn cờ vua. Anh giành thành tích bất bại sau 9 ván đấu, gồm 7 ván thắng và 2 ván hòa, giành được tổng cộng 8 điểm.

Lê Tuấn Minh (Elo 2.499) xếp trên hạt giống số một Megaranto Susanto (Indonesia, Elo 2.534) và hạt giống số hai Tin Jingyao (Singapore, Elo 2.504). Megaranto Susanto có 7,5 điểm, giành huy chương bạc. Còn Tin Jingyao có 7 điểm, đoạt huy chương đồng.

Hạt giống số một Megaranto Susanto chính là người bị Lê Tuấn Minh đánh bại ở ván 5, còn Tin Jingyao thủ hòa với kỳ thủ Việt Nam ở ván 6.

Trên hành trình lên đến ngôi vô địch nội dung cờ nhanh của mình, Lê Tuấn Minh còn xuất sắc đánh bại hai kỳ thủ mạnh của Trung Quốc, gồm Zhao Chenxi và Dai Changren, lần lượt ở các ván 7 và 8.

Sau khi giành HCV nội dung cờ nhanh, Lê Tuấn Minh sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu giành HCV nội dung cờ chớp, tại Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á năm nay. Lê Tuấn Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự môn cờ vua.