Một tỉnh trung bình mỗi tháng xây một dự án nhà ở xã hội

Từ tháng 2 đến nay, tỉnh Phú Thọ liên tục khởi công mỗi tháng một dự án nhà ở xã hội, nâng tổng số dự án đã triển khai lên 9 dự án với quy mô hơn 40ha và 9.960 căn hộ.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã hoàn thành 2.258 căn, đóng góp vào tổng số 3.877 căn nhà ở xã hội được giao hoàn thành của toàn khu vực Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình (cũ).

Theo kế hoạch, Phú Thọ dự kiến khởi công thêm 5 dự án nhà ở xã hội từ nay đến cuối năm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người lao động và người thu nhập thấp.

Hiện nhiều dự án lớn đang được triển khai đồng thời, bao gồm: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên giai đoạn 1 với 5.320 căn; khu nhà ở công nhân KCN Thụy Vân 655 căn; khu nhà ở công nhân và người thu nhập thấp phường Khai Quang 785 căn; khu nhà ở xã hội tại thôn Rừng Cuông, xã Thiện Kế 993 căn…

Khu vực trung tâm phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Tùng Vy).

Dù tiến độ xây dựng đang được đẩy nhanh, địa phương vẫn đối mặt nhiều vướng mắc như: Bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm; quỹ đất chưa đồng bộ với quy hoạch; thủ tục chưa hoàn chỉnh; một số khu vực chưa nhận được sự đồng thuận của người dân. Những yếu tố này khiến tiến độ một số dự án chậm hơn kế hoạch.

Trước tình trạng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường một số dự án. Ông yêu cầu Sở Xây dựng rà soát toàn bộ các vướng mắc, tham mưu giải pháp tháo gỡ, đồng thời thành lập tổ công tác giám sát tiến độ, đôn đốc chủ đầu tư và xử lý vi phạm (nếu có).

Sở Xây dựng cũng được giao nhiệm vụ kiểm tra định kỳ để đảm bảo dự án tuân thủ quy hoạch, đúng mục tiêu phát triển nhà ở xã hội và mang lại hiệu quả an sinh thiết thực.

Đối với các chủ đầu tư, lãnh đạo tỉnh yêu cầu thực hiện đúng cam kết về tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, đồng thời thiết kế phải phù hợp nhu cầu thực tế của người sử dụng. Các dự án đã được phê duyệt phải chủ động chuẩn bị mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bố trí hạ tầng kỹ thuật và nguồn vốn để đẩy nhanh thời gian khởi công, tạo thêm cơ hội an cư cho người lao động và người thu nhập thấp.