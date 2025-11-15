Thiếu nữ 17 tuổi bị bạn đốt keo nến làm cháy khắp người, phải mổ 15 lần

Ngày 15/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) cho biết, hơn 4 tháng qua, các bác sĩ nơi này đã điều trị cho một trường hợp bị bỏng rất nặng sau tai nạn đau lòng.

Bác sĩ kiểm tra tình hình vết thương cho bệnh nhân (Ảnh: Hoàng Lê).

Bị keo nến làm cháy cả người, phải mổ 15 lần

Bệnh nhân tên T. (17 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), nhập viện trong tình trạng có vết thương khuyết hổng da khắp cơ thể, trên nền bỏng thân mình và tứ chi diện tích lớn.

Theo bệnh sử, tai nạn xảy ra vào tháng 2. Khi T. đang chuẩn bị tiết mục cho hội diễn văn nghệ ở trường, một người bạn ở bên cạnh dùng hộp quẹt đốt keo nến silicon, làm phựt cháy trang phục làm bằng giấy báo dán trên người thiếu nữ.

Phát hiện sự cố, người xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Hậu quả là cơ thể T. hóa thành “ngọn đuốc sống”, cháy lan từ lưng, ngực, cánh tay hai bên xuống hai đùi.

Bệnh nhân sau đó được đưa vào cơ sở y tế địa phương cấp cứu, trước khi lần lượt chuyển đến bệnh viện ở TP Cần Thơ và bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM vì vết thương quá nặng.

Trải qua quá trình điều trị tích cực thời gian dài, T. được gia đình xin chuyển về Bệnh viện Lê Văn Thịnh để tiếp tục chăm sóc, phục hồi. Khi vào nơi này, thiếu nữ được xác định có di chứng bỏng và sẹo co rút lớn, sau bỏng với diện tích 48% độ 2-3.

Bác sĩ Lai Bất Phàm, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, trước khi vào viện, bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt lọc - ghép da mỏng 7 lần.

Quá trình điều trị, các vết thương ghép da vùng lưng loét rộng từ vị trí chưa lành và dịch tăng dần. Song song đó, bệnh nhân có sẹo co rút khớp khuỷu và ngón tay hai bên mức độ nặng.

Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, ê-kíp điều trị lên kế hoạch nâng đỡ tổng trạng, chăm sóc vết thương tích cực để vết thương lành tốt nhất. Bệnh nhân cũng được cấy định danh vi khuẩn, làm kháng sinh đồ, cho kết quả dương tính với vi khuẩn Pseudomonas đa kháng.

Bệnh nhân phải phẫu thuật cắt lọc, ghép da rất nhiều lần (Ảnh: Hoàng Lê).

Lúc này, thiếu nữ được đổi kháng sinh phù hợp và tiếp tục đắp gạc mỡ để vết thương diễn tiến khá hơn, không còn dịch mủ.

Trong hơn 4 tháng điều trị, tổng cộng các bác sĩ đã phẫu thuật thêm 8 lần lớn nhỏ để cắt lọc hoại tử, ghép da, mổ giải phóng sẹo co rút khớp khuỷu phải và ngón 5 tay phải, kết hợp bù dinh dưỡng, nâng đỡ tổng trạng cho bệnh nhân.

Nhờ sự kiên trì của ê-kíp điều trị, bệnh nhân từ chỗ khuyết hổng da và sẹo co rút chi rất nặng đã mặc được áo vào tháng 11, có thể tự sinh hoạt, tập vật lý trị liệu tăng cường so với trước.

Ngày 14/11, nữ sinh được xuất viện về nhà trong sự vui mừng của gia đình lẫn tập thể nhân viên y tế, Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Quyết tâm giữ khả năng viết chữ, nuôi dưỡng tương lai cho bệnh nhân

Bác sĩ Ngô Văn Quốc, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết, ngay từ ban đầu, mục tiêu mà ê-kíp điều trị đặt ra là ngoài cố gắng xử lý sẹo co rút, hồi phục vận động tối đa, để bệnh nhân tự sinh hoạt và đặc biệt có thể dùng tay viết được chữ, vì T. đang là học sinh lớp 12.

Hiện tại, bệnh nhân đã được giải phóng khuỷu tay phải. Sắp tới, nữ sinh cần tiếp tục được nâng đỡ thể trạng để đủ sức khỏe, cũng như tùy lịch học ở trường để sắp xếp mổ giải phóng khuỷu tay còn lại. Quá trình mổ này cần thời gian điều trị khoảng 10 ngày, nên có thể tiến hành trong dịp nghỉ Tết sắp tới.

Bác sĩ Phan Văn Đức, Phó giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ, quá trình điều trị của bệnh nhân thời gian qua tốn chi phí rất lớn (trên dưới 200 triệu đồng).

Bệnh nhân may mắn có sự hỗ trợ của Hội đồng hương Cà Mau, kết hợp với khả năng chuyên môn của các bác sĩ, cùng tinh thần lạc quan, tâm lý rất vững vàng để có thể chiến đấu với bệnh tật trong thời gian dài.

Bệnh nhân đã có thể cử động tay để viết chữ và trở lại trường học (Ảnh: Hoàng Lê).

Từ chỗ không thể ngủ nằm, hiện tại bệnh nhân đã tự sinh hoạt cơ bản, da đã dần lành, chuẩn bị cho bước tái hòa nhập với cộng đồng, nhất là việc trở lại trường học để nuôi dưỡng ước mơ.

Đây cũng là một trong những trường hợp đầu tiên mà khoa Ngoại Chấn thương của Bệnh viện Lê Văn Thịnh tự chủ hoàn toàn các kỹ thuật điều trị di chứng bỏng, sau thời gian dài được hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi gặp phải tai nạn bỏng, việc xử lý ban đầu rất quan trọng. Cụ thể, khi bị bỏng, cần sơ cấp cứu nạn nhân ngay bằng cách tưới rửa vết bỏng với nước mát 15-20 phút, tuyệt đối không xối rửa bằng nước đá lạnh vì có thể tiếp tục gây bỏng lạnh.

Sau đó, nạn nhân cần được đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa bỏng, để được thăm khám và điều trị phù hợp.