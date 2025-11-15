Tuyển Việt Nam đến Lào, sẵn sàng cho trận đấu vòng loại Asian Cup

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19h tối 19/11, trên sân vận động quốc gia Lào, ở Vientiane.

Đội tuyển Việt Nam đến Vientiane vào trưa nay (Ảnh: VFF).

Trong danh sách 23 cầu thủ Việt Nam, hướng đến trận đấu với đội tuyển Lào, đáng chú ý có sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, sau gần một năm rời xa sân cỏ vì chấn thương. Ngoài ra, những sự trở lại khác có hậu vệ cánh trái Phan Tuấn Tài và tiền vệ cánh phải Lê Văn Đô.

Ở chiều ngược lại, những sự vắng mặt đáng chú ý ở đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này có các thủ môn Nguyễn Filip và Trần Trung Kiên. Còn trong số những gương mặt mới, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường là nhân tố đang được chờ đợi.

Sau khi có mặt tại Vientiane, đội tuyển Việt Nam sẽ nghỉ ngơi, hồi phục trong buổi chiều và tối nay. Đội sẽ có buổi tập đầu tiên ở xứ sở triệu voi vào chiều mai (16/11).

Đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi, hồi phục trong hôm nay (Ảnh: VFF).

Toàn đội sẽ có buổi tập đầu tiên trên đất Lào vào chiều mai (Ảnh: VFF).

Ở trận lượt đi diễn ra trên sân Bình Dương ngày 25/3, đội tuyển Việt Nam từng thắng đậm đội tuyển Lào 5-0. Ở trận lượt về sắp diễn ra ngày 19/11 tới đây, đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ nhì bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, với 9 điểm sau 4 lượt trận. Chúng ta kém đội đầu bảng Malaysia 3 điểm.

Tuy nhiên, khả năng rất cao đội tuyển Việt Nam sẽ giành được ngôi đầu bảng này từ tay Malaysia. Lý do là vì đối thủ có thể bị loại khỏi Asian Cup vì sử dụng cầu thủ sai quy định. Họ sử dụng cầu thủ nhập tịch bằng hồ sơ giả mạo, ở các trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/6 và gặp Nepal ngày 25/3.