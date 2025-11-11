Xuân Son báo tin vui trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam

Ngày 11/11, đội tuyển Việt Nam hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ), chuẩn bị cho trận đấu gặp Lào trong khuôn khổ lượt về bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027. Tâm điểm của đợt tập trung này là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Trước đó, chân sút CLB Nam Định gặp chấn thương gãy chân tại AFF Cup 2024, khiến anh nghỉ gần một năm. Việc được trở lại đội tuyển quốc gia mang tới nhiều cảm xúc đặc biệt với chân sút người Brazil.

“Đây là ngày đặc biệt vì tôi trở lại đội tuyển Việt Nam sau 11 tháng vắng bóng. Tôi rất hạnh phúc khi mình đã trải qua một khoảng thời gian rất dài vì chấn thương. Gia đình đã ủng hộ tôi rất nhiều”, Xuân Son chia sẻ cảm xúc.

Nguyễn Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam sau 11 tháng dưỡng thương (Ảnh: Tiến Tuấn)

“HLV Kim Sang Sik đã tạo điều kiện và chào đón tôi trở lại đội tuyển lần này. Còn với cá nhân, tôi luôn giúp đỡ đội tuyển và cống hiến cho màu cờ Việt Nam. Đó là niềm vinh dự lớn”, Xuân Son khẳng định.

Xuân Son cho biết lần trở lại này cảm giác cũng giống như lần đầu được lên khoác áo đội tuyển Việt Nam. Các đồng đội chào mừng anh trở lại, cùng cố gắng tập luyện, sinh hoạt như một gia đình.

“Tôi nói với HLV Kim Sang Sik và các đồng đội là cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Lúc này tôi đã sẵn sàng cho những buổi tập và có thể là thi đấu. Tôi bình phục 100% và đủ khả năng đá hết một trận đấu mà không e ngại rủi ro”, Xuân Son báo tin vui về tình trạng sức khỏe của mình.

Về cơ hội được thi đấu ở trận gặp Lào sắp tới, Xuân Son chia sẻ: “Lúc này tôi đã sẵn sàng mang đến màn trình diễn tốt nhất. Tôi rất nỗ lực để lấy lại phong độ. Tôi không biết khả năng mình được ra sân ở trận gặp Lào là bao nhiêu, vì tùy vào quyết định của HLV Kim Sang Sik. Nhưng tôi luôn sẵn sàng đá hết cả trận, không chỉ trận đấu với Lào mà cả các trận đấu khác nữa”.

Chân sút sinh năm 1997 khẳng định anh sẵn sàng thi đấu và tận hưởng niềm vui khi được ra sân, được ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam.

“Nếu được ra sân ở trận gặp Lào, tôi sẽ tận hưởng nó. Tôi cố gắng ghi bàn hoặc kiến tạo, nhưng điều quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Tôi yêu màu áo đội tuyển Việt Nam, yêu mọi người”, Xuân Son chốt lại.

Đội tuyển Việt Nam có 4 buổi tập tại Việt Trì, Phú Thọ. Theo kế hoạch, ngày 15/11, Xuân Son cùng các đồng đội sang Lào, chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà vào lúc 19h ngày 19/11.