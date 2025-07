V-League 2024–2025: Mùa giải tôn vinh nỗ lực và đẳng cấp

Chiều 1/7 tại Hà Nội, Gala trao giải V-League 2024-25 vinh danh những cá nhân và đội bóng xuất sắc mùa giải 2024‑2025.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Trần Anh Tú – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam nhấn mạnh: "Mỗi mùa giải là hành trình nỗ lực của các cá nhân, tập thể. Mùa 2024–2025 mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 25 năm bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phát triển. Thành công của giải đấu có được nhờ sự chỉ đạo kịp thời, tinh thần cống hiến của HLV, cầu thủ, trọng tài cùng sự đồng hành từ địa phương và người hâm mộ. Hôm nay, chúng ta cùng vinh danh những đóng góp tiêu biểu ấy.”

Mùa giải chuyên nghiệp 2024–2025 khép lại với những dấu ấn đặc biệt. Câu lạc bộ Nam Định bảo vệ thành công ngôi vương V-League, lần thứ hai liên tiếp bước lên bục vinh quang. Trong khi đó, Công an Hà Nội cho thấy bản lĩnh ở đấu trường Cúp Quốc gia khi giành chức vô địch đầy thuyết phục.

Ở hạng mục cá nhân, tiền đạo Alan của Công an Hà Nội ghi dấu ấn đậm nét khi được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2024–2025. Anh cũng là đồng Vua phá lưới cùng Lucao (Hải Phòng), mỗi người sở hữu 14 pha lập công.

Tại sân chơi hạng Nhất Quốc gia, CLB Ninh Bình giành ngôi vô địch, chính thức lên chơi V-League mùa sau. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (người đóng vai trò then chốt trong hành trình thăng hạng) được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng Nhất.

Trong khi đó, Lưu Tự Nhân (Bình Phước) là Vua phá lưới với 9 bàn thắng, còn Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND) được tôn vinh là Cầu thủ trẻ hay nhất.

V-League Awards 2025–2026 không chỉ là buổi lễ tổng kết mùa giải, mà còn là nơi ghi nhận, tôn vinh nỗ lực và tài năng đã góp phần nâng tầm bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sau 25 năm phát triển.

Danh hiệu tập thể, cá nhân mùa giải 2024-2025:

- Cầu thủ xuất sắc nhất V-League: Alan (Công an Hà Nội)

- Cầu thủ trẻ xuất sắc V-League: Lê Văn Thuận (Đông Á Thanh Hóa)

- Vua phá lưới V.League: Alan (Công an Hà Nội), Lucao (Hải Phòng)

- Bàn thắng đẹp nhất V-League: Nguyễn Hữu Thắng (Thể Công Viettel)

- Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng Nhất: Nguyễn Hoàng Đức (Phù Đổng Ninh Bình)

- Vua phá lưới giải hạng Nhất: Lưu Tự Nhân (Bình Phước)

- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải hạng Nhất: Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND)

- Câu lạc bộ V.League có nhiều cầu thủ trẻ tham gia thi đấu nhất giải: Sông Lam Nghệ An

- Trọng tài chính xuất sắc nhất: Mai Xuân Hùng (đồng), Trần Đình Thịnh (bạc), Hoàng Ngọc Hà (vàng)

- Trợ lý trọng tài xuất sắc nhất: Nguyễn Lâm Minh Đăng (đồng), Nguyễn Trung Việt (Bạc), Nguyễn Thành Sơn (vàng).

- Đội hình tiêu biểu V-League: Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Quang Vinh (Công an Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Adou Minh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Bùi Tiến Dũng (Thể Công Viettel), Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Caio Cesar (Nam Định), Nguyễn Quang Hải (Công an Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Alan (Công an Hà Nội).

- Đội hình tiêu biểu hạng Nhất: Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng, Đặng Văn Lâm (Phù Đổng Ninh Bình), Huỳnh Tấn Sinh (Bình Phước), Nguyễn Hữu Minh (PVF-CAND), Lê Ngọc Bảo (PVF-CAND), Đỗ Thanh Thịnh (Phù Đổng Ninh Bình), Nguyễn Hoàng Đức (Phù Đổng Ninh Bình), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND), Lưu Tự Nhân (Bình Phước), Nguyễn Thanh Nhà (PVF-CAND), Đinh Thanh Bình (Phù Đổng Ninh Bình), Nguyễn Công Phượng (Bình Phước).

- Ban tổ chức trận đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: PVF-CAND, Huế, Bình Phước, KHánh Hòa, Hải Phòng, Nam Định, TPHCM, Bình Dương.

- Câu lạc bộ có mặt sân thi đấu tốt nhất: Bà Rịa - Vũng Tàu, Phù Đổng Ninh Bình, PVF-CAND, Trường Tươi Bình Phước, Trẻ TPHCM, Hải Phòng, Công an Hà Nội, Hà Nội FC, Nam Định, TPHCM, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương.