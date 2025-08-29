Xem trực tiếp U23 Việt Nam thi đấu ở giải châu Á trên kênh nào?

Sau thành công với chức vô địch giải U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam tiếp tục hành trình chinh phục vòng loại giải U23 châu Á 2026. Đây là một trong hai giải đấu quan trọng với đội bóng trẻ Việt Nam trong năm nay, bên cạnh SEA Games 33 vào cuối năm.

U23 Việt Nam vừa lên ngôi ở giải U23 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với các đội U23 Yemen, U23 Bangladesh và U23 Singapore ở bảng C. Các trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Chúng ta sẽ mở màn giải đấu bằng trận gặp U23 Bangladesh vào lúc 19h ngày 3/9. Tiếp đó, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ đón tiếp U23 Singapore vào lúc 19h ngày 6/9 và gặp U23 Yemen vào lúc 19h ngày 9/9.

Giải đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play hay các kênh phát sóng miễn phí như VTV5. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp các trận đấu có sự tham gia của đội U23 Việt Nam.

Cũng như giải U23 Đông Nam Á, đội U23 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik. Ông vẫn giữ nguyên hầu hết các trụ cột từng tham dự giải đấu hồi tháng 7. Ông chỉ loại một gương mặt là Thành Đạt và bổ sung cầu thủ Việt kiều gốc Bulgaria là Chung Nguyen Do (tên tiếng Việt là Trần Thành Trung).

U23 Việt Nam tự tin vượt qua vòng loại giải U23 châu Á (Ảnh: VFF).

Đáng chú ý, chỉ có các đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành quyền lọt vào vòng chung kết giải U23 châu Á. Do đó, U23 Việt Nam cần phải thi đấu rất cẩn trọng trong từng trận đấu. Chúng ta không có cơ hội sửa sai khi các đội chỉ thi đấu một lượt.

Đoàn quân HLV Kim Sang Sik hy vọng lợi thế thi đấu trên sân nhà Việt Trì sẽ trở thành điểm tựa để giúp đội bóng góp mặt ở giải đấu cấp độ châu Á.

Ở giải U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam dễ dàng vượt qua vòng loại (với sự góp mặt của Yemen, Singapore, Guam). Sau đó, chúng ta đã giành quyền lọt vào tứ kết giải đấu và chỉ chịu thất bại 0-1 trước Iraq.