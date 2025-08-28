Báo quốc tế ca ngợi thành tích của Thùy Linh tại giải vô địch thế giới

Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp tay vợt 27 tuổi lọt vào vòng 1/8 tại giải vô địch cầu lông thế giới. Trước đó vào năm 2018, Thùy Linh đã để thua tay vợt He Bingjiao trong giải đấu diễn ra ở Nam Kinh (Trung Quốc).

Chiến thắng 2-0 trước Kirsty Gilmour đã giúp Thùy Linh san bằng kỷ lục của đàn chị Vũ Thị Trang, người từng hai lần lọt vào vòng 1/8 giải thế giới ở nội dung đơn nữ tại Copenhagen 2014 và Tokyo 2022, nhưng đều dừng bước trước các hạt giống số hai là Wang Shixian và Tai Tzu-ying.

Thùy Linh xuất sắc đánh bại Kirsty Gilmour 2-0 tại giải vô địch cầu lông thế giới 2025 (Ảnh: BWF).

Tờ Badminton Planet (Hà Lan) ca ngợi: “Thùy Linh chính là ngôi sao đang lên của làng cầu lông thế giới”.

Bài viết nhận định: "Sự thăng tiến của cô ấy trong những năm gần đây là rất đáng nể. Lối chơi tấn công đầy tốc độ và tinh thần thi đấu không bỏ cuộc đã giúp cô đánh bại nhiều đối thủ mạnh, chứng minh rằng cô không còn là một tay vợt dễ bị đánh bại".

Tờ The Guardian (Anh) cũng dành lời ca ngợi cho tay vợt 27 tuổi. "Thùy Linh sở hữu kĩ thuật đỉnh cao. Đánh bại Kirsty Gilmour và lọt vào vòng 1/8 thế giới là một bước ngoặt trong sự nghiệp của cô, đây là nguồn cảm hứng lớn lao không chỉ cho người hâm mộ Việt Nam mà còn cho cả những khán giả quốc tế".

Thành tích tại giải vô địch thế giới 2025 không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Thùy Linh mà còn là một bước tiến quan trọng cho cầu lông nước nhà.

Đây là minh chứng cho thấy sự phát triển của môn thể thao vốn không phải điểm mạnh của Việt Nam đang ngày một phát triển và cạnh tranh sòng phẳng với những cường quốc trên thế giới.

Đối thủ của Thùy Linh ở vòng 1/8, là hạt giống số 4 Chen Yufei, người từng đoạt Huy chương vàng đơn nữ tại Olympic Tokyo 2020.