Nhà vô địch 4 lần Tour de France dính tai nạn kinh hoàng

Theo thông báo từ đội đua xe đạp Israel-Premier Tech, Chris Froome dính tai nạn kinh hoàng khi tập luyện gần Saint-Raphael, không có sự tham gia của phương tiện hay tay đua nào khác. May mắn, anh vẫn tỉnh táo, giao tiếp được trong lúc được đưa đi cấp cứu và không bị chấn thương đầu. Sau đó, anh đã được đưa tới bệnh viện Toulon bằng trực thăng để phẫu thuật khẩn cấp.

Chris Froome dính tai nạn kinh hoàng và có nguy cơ giải nghệ (Ảnh: Getty).

Đội Israel-Premier Tech thông báo: “Tình trạng của Chris hiện ổn định nhưng kết quả chụp chiếu xác nhận anh bị xẹp phổi, gãy 5 xương sườn và một đốt sống thắt lưng. Froome sẽ phải tiến hành phẫu thuật trong hôm nay”.

Tai nạn lần này đồng nghĩa với việc Froome sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2025. Hợp đồng của tay đua người Anh với Israel-Premier Tech cũng sẽ hết hạn cuối năm nay và chưa có dấu hiệu gia hạn, khiến sự nghiệp 18 năm thi đấu chuyên nghiệp của anh đứng trước dấu hỏi lớn. Trước đó, hồi tháng 2, Froome từng gãy xương đòn tại UAE Tour.

Trong cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng với bici.PRO, Froome thừa nhận anh chưa chắc sẽ tiếp tục sự nghiệp sau khi hết hợp đồng. Tay đua sinh năm 1985 (sinh ra tại Kenya) cho biết kế hoạch tương lai của mình gắn liền với việc phát triển môn xe đạp tại châu Phi.

Anh chia sẻ: “Tôi muốn mở một trường dạy xe đạp ở châu Phi, để nhiều bạn trẻ có cơ hội theo đuổi sự nghiệp. Tôi tin rằng châu Phi có nhiều tài năng thể thao, giống như các vận động viên marathon hay chạy trung bình người Kenya, Ethiopia, và họ hoàn toàn có thể thành công ở xe đạp nếu có điều kiện thi đấu”.

Chris Froome từng 4 lần giành áo vàng chung cuộc giải Tour de France trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Chris Froome bắt đầu ghi dấu ấn lịch sử với chức vô địch Tour de France đầu tiên vào năm 2013, trước khi thống trị giải đấu trong giai đoạn 2015–2017. Năm 2018, anh giành thêm danh hiệu Giro d’Italia, nhưng sự nghiệp bị chặn đứng sau tai nạn khủng khiếp tại Tour de France 2019 khiến anh gãy xương đùi và phải nghỉ thi đấu 8 tháng. Từ đó đến nay, Froome không còn giành thêm chiến thắng lớn nào.

Dù vậy, Froome từng khẳng định anh cảm thấy mình có “cơ hội thứ hai” để trở lại với môn thể thao mình yêu thích. Trước khi dính tai nạn kinh hoàng vừa qua, tay đua 40 tuổi từng tuyên bố: “Ngay cả khi không còn tranh chấp ở nhóm đầu, tôi vẫn tìm thấy niềm vui khi được đua và đồng hành cùng Israel-Premier Tech. Tôi hy vọng có thể tiếp tục thêm vài năm nữa”.

Ngoài đường đua, Froome có cuộc sống hạnh phúc bên vợ Michelle Cound, người anh gặp từ năm 2009 và kết hôn vào 2014. Cặp đôi hiện sống ở Monaco cùng hai con, Kellan và Katie.

Với chấn thương nặng vừa qua, tương lai sự nghiệp của Chris Froome, một trong những tay đua xe đạp vĩ đại nhất lịch sử, đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.