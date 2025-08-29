U23 Yemen triệu tập nhiều ngôi sao, chờ quyết đấu U23 Việt Nam

Các tiền đạo Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous đều là những gương mặt vừa khoác áo đội tuyển Yemen tại loạt trận FIFA Days tháng 6 gặp Bhutan và Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trong số này, Hamza Mahrous được đánh giá nổi bật khi mới 19 tuổi nhưng đã là lựa chọn số ba trên hàng công của đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo Hamza Mahrous của U23 Yemen (Ảnh: Getty).

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026, thầy trò HLV Amin Al Suneini đã có quá trình tập huấn kỹ lưỡng. Đội đóng quân rèn luyện tại thành phố Marib (Yemen), trước khi sang Fujairah (UAE) tập huấn và thi đấu giao hữu với một số CLB trong nước cũng như tại UAE. Kết quả các trận đấu này không được tiết lộ nhằm bảo mật về chuyên môn.

Trong danh sách tham dự vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Yemen chỉ có một cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan (đang chơi bóng tại Saudi Arabia). 22 cầu thủ còn lại đều đang khoác áo các CLB trong nước.

Truyền thông Yemen cũng cho biết, HLV Al Suneini từng bày tỏ mong muốn triệu tập chân sút 17 tuổi Adel Abbas Qasem (tài năng trẻ được đánh giá giàu triển vọng) nhưng không được chấp thuận do cầu thủ này phải tập trung cùng đội U20 Yemen dự giải U20 Tây Á 2025.

Theo kế hoạch, U23 Yemen sẽ di chuyển từ Dubai và có mặt tại Hà Nội vào đầu giờ chiều 31/8, sau đó họ tiếp tục hành trình đến Việt Trì. Tại bảng đấu, đội bóng Tây Á lần lượt gặp U23 Singapore (3/9), U23 Bangladesh (6/9) và U23 Việt Nam (9/9).

Danh sách U23 Yemen tham dự vòng loại U23 châu Á 2026: Thủ môn: Osama Ali Ahmed Makraf, Mabrouk Kamel Mabrouk bin Talib, Muhammad Ramadan Shuey Jumaan Hậu vệ: Ahmed Muhammad Al-Badawi, Faisal Muhammad Maarouf, Muhammad Saleh Al-Batoul, Imad Hamoud Al-Judeimah, Nasser Hammadi Al-Asabi, Hashem Fouad Al-Khalaqi, Ali Khalid Al-Daqeen, Muhammad Naji Al-Qashmi Tiền vệ: Anwar Hussein Al-Tariqi, Muhammad Khalid Muqbel, Hisham Ahmed Balabil, Muhammad Radi Wadi, Mamdouh Saleh bin Ajaj, Nasser Abu Bakr Saleh Tiền đạo: Hamza Mahrous, Abdulaziz Masnoum, Abdulrahman Al-Shami, Omar Al-Kathiri, Qassem Al-Sharafi, Muhammad Issam Al-Awami

Lịch thi đấu bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Trước thềm vòng loại U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik hy vọng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được tiếp lửa trong các trận đấu trên sân Việt Trì sắp tới: “Tại giải vô địch Đông Nam Á 2024 diễn ra ở Việt Trì vào tháng 12/2024, cũng như giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 vừa qua tại Việt Trì và Hải Phòng, chúng ta đều được chứng kiến những khán đài rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc.

Đó thực sự là hình ảnh tuyệt vời và là nguồn động lực to lớn đối với các cầu thủ. Chúng tôi rất hy vọng bầu không khí cuồng nhiệt và đầy cảm hứng ấy sẽ tiếp tục được tái hiện tại vòng loại U23 châu Á 2026”.

Để phục vụ người hâm mộ, vé các trận đấu được bán trực tuyến độc quyền trên ứng dụng OneU, với ba mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng.

Ban tổ chức đã mở bán vé online, đợt 1 từ 9h ngày 25/8 đến 23h59 ngày 27/8, đợt 2 từ 0h ngày 28/8 đến 23h59 ngày 2/9 và đợt 3 từ 0h ngày 3/9 đến 23h59 ngày 5/9, tùy vào tình hình các trận đấu. Vé bán trực tiếp tại quầy sẽ được thông báo sau.