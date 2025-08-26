Báo Bulgaria phản ứng khi sao Việt kiều quyết định khoác áo tuyển Việt Nam

Chung Nguyen Do là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Bulgaria. Ở mùa giải trước, tiền vệ này đã ra sân 31/34 trận đấu cho đội bóng hàng đầu nước này là Slavia Sofia. Điều đó giúp tiền vệ sinh năm 2005 lại vào danh sách top 3 tài năng trẻ xuất sắc nhất giải đấu.

Chung Nguyen Do trong màu áo Slavia Sofia (Ảnh: Slavia Sofia).

Trong quá khứ, tiền vệ sinh năm 2005 từng khoác áo U17, U19 và U21 Bulgaria. Trong năm 2025, anh đã ra sân 5 trận cho đội U21 Bulgaria. Thậm chí, nhiều người cho rằng Chung Nguyen Do được quy hoạch lên khoác áo đội tuyển Bulgaria trong tương lai khi đều đặn ra sân và tỏa sáng cho CLB Slavia Sofia. Ở mùa giải trước, anh thi đấu 31/34 trận ở CLB này và ghi được 2 bàn.

Tuy nhiên, ngôi sao 20 tuổi đã từ chối cơ hội khoác áo đội tuyển Bulgaria khi trở về Việt Nam thi đấu cho CLB Ninh Bình. Đây chính là cơ hội để bóng đá Việt Nam sở hữu một trong những cầu thủ trẻ sáng giá nhất giải Bulgaria.

Điều đó khiến cho báo giới Bulgaria tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Tờ Dsport bình luận: “Cựu cầu thủ Slavia Sofia, Chung Nguyen Do, đã nói lời chia tay bóng đá Bulgaria sau thời gian ngắn về Việt Nam chơi bóng.

Chung Nguyen Do đã đại diện cho các cấp độ trẻ của Bulgaria nhưng cầu thủ này đã được FIFA cấp phép đại diện cho đội tuyển Việt Nam.

Gần đây, Chung Nguyen Do đã quyết định về CLB Ninh Bình thi đấu. Có lẽ, điều đó đã tác động để cầu thủ này lựa chọn đội tuyển Việt Nam thay vì Bulgaria”.

Chung Nguyen Do là tài năng trẻ đầy tiềm năng của bóng đá Bulgaria (Ảnh: Slavia Sofia).

Trên trang cá nhân, Chung Nguyen Do đã nói lời tạm biệt bóng đá Bulgaria để chuyên tâm cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Tiền vệ phòng ngự này cho biết: “Tôi sẽ khép lại một trang sách đầy ắp những thành công, bạn bè và những khoảnh khắc khó quên. Tôi cảm thấy vinh dự khi đóng góp cho bóng đá Bulgaria. Cảm ơn sự ủng hộ, cảm ơn những kỷ niệm và cảm ơn vì tất cả”.

Đi kèm với dòng trạng thái này, Chung Nguyen Do đăng tải bức hình khoác áo đội trẻ của Bulgaria. Vào tháng trước, FIFA xác nhận cầu thủ Việt kiều này đã chuyển liên đoàn thành công từ Bulgaria sang Việt Nam. Trong quá khứ, Chung Nguyen Do chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia Bulgaria nên anh đủ điều kiện thi đấu cho các đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, Chung Nguyen Do đã được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á. Đây là màn thử lửa tốt cho Chung Nguyen Do, khi anh chính thức bước ra sân khấu bóng đá Việt Nam. Với đẳng cấp của mình, cầu thủ 20 tuổi được kỳ vọng sẽ điều tiết lối chơi và “dọn dẹp” ở khu vực giữa sân của U23 Việt Nam.