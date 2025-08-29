HLV Jose Mourinho bất ngờ bị sa thải

Jose Mourinho đã chính thức bị Fenerbahce chấm dứt hợp đồng chỉ sau sáu trận đấu ở mùa giải 2025/26. Quyết định được đưa ra ngay sau thất bại 0-1 trước Benfica tại vòng play-off Champions League, khiến đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ phải xuống chơi ở Europa League.

HLV Mourinho bị sa thải khi mùa giải vừa diễn ra (Ảnh: Getty).

Trong thông báo phát đi trên trang Twitter chính thức, Fenerbahce viết: “Chúng tôi đã chia tay HLV Jose Mourinho, người đảm nhiệm vai trò HLV trưởng từ đầu mùa giải 2024/25. Chúng tôi cảm ơn những đóng góp của ông và chúc ông thành công trong chặng đường tiếp theo”.

HLV Mourinho (62 tuổi) đã ký hợp đồng hai năm với Fenerbahce hồi tháng 5/2024. Tuy nhiên, quãng thời gian làm việc của ông ở Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Lý do chính có thể là việc ông không thể giúp Fenerbahce giành vé dự Champions League.

Theo báo Spor Arena, mối quan hệ giữa HLV Mourinho và ban lãnh đạo Fenerbahce vốn đã căng thẳng từ kỳ chuyển nhượng hè. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhiều lần phàn nàn về cách làm việc của CLB.

Trước trận gặp Benfica, ông thẳng thắn chỉ trích: “Nếu Champions League quan trọng đến vậy, lẽ ra CLB phải có hành động trong kỳ chuyển nhượng giữa hai lượt đấu với Feyenoord và Benfica. Tôi không nghĩ Fenerbahce có một danh sách mua sắm thực sự”.

HLV Mourinho không thể tìm thấy thành công trong vài năm gần đây (Ảnh: Getty).

Phát biểu này càng đẩy tình hình đi xa hơn, buộc ban lãnh đạo đi đến quyết định sa thải. Thêm vào đó, trước trận đấu, Phó Chủ tịch Hamdi Akin tuyên bố Fenerbahce sẽ dễ dàng đánh bại Benfica. Khi được hỏi về phát ngôn này, HLV Mourinho khiến cho tình hình căng thẳng hơn khi bất ngờ đáp: “Tôi thậm chí không biết ông ấy là ai, chưa ai từng giới thiệu ông ấy với tôi”.

Đây không phải lần đầu HLV Mourinho bày tỏ sự hoài nghi về tương lai. Tháng 10 năm ngoái, ông từng nói rằng mình sẽ chọn một đội bóng không tham dự cúp châu Âu nếu rời Fenerbahce. Chính vì vậy, khi những phát ngôn cũ được đào lại trong tuần này, nhiều cổ động viên Man Utd đã đùa rằng “Người đặc biệt” có thể trở lại Old Trafford thay thế HLV Ruben Amorim.

Ngoài ra, HLV Mourinho cũng nằm trong danh sách ứng viên thay Nuno Espirito Santo tại Nottingham Forest, sau khi HLV này xảy ra mâu thuẫn với ban lãnh đạo đội bóng.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng 1 ngày, hai cựu HLV Man Utd đã mất việc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trước HLV Mourinho, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng bị Besiktas sa thải sau thất bại sốc trước Lausanne ở Europa Conference League.