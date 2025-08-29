Man Utd sắp ra quyết định về tương lai HLV Ruben Amorim

Rạng sáng 28/8, Man Utd hứng chịu một trong những thất bại cay đắng nhất lịch sử khi bị đội bóng hạng 4 Anh là Grimsby Town loại khỏi cúp Liên đoàn Anh sau loạt sút luân lưu nghẹt thở 12-11. Trận thua này đẩy HLV Ruben Amorim vào tình thế ngặt nghèo, chiếc ghế nóng tại Old Trafford lung lay dữ dội.

HLV Ruben Amorim có tương lai bấp bênh ở Man Utd (Ảnh: Getty).

Dù vậy, theo báo chí Anh, ban lãnh đạo Man Utd, trong đó có đồng chủ tịch Jim Ratcliffe và Giám đốc điều hành Omar Berrada, vẫn dành sự ủng hộ cho Amorim. Nhà cầm quân 40 tuổi được xem là “kiến trúc sư cho dự án dài hạn” sau khi chi hơn 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè. Ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong trận đấu với Burnley cuối tuần này.

Tuy nhiên, không loại trừ bất kỳ khả năng nào về tương lai của HLV người Bồ Đào Nha nếu Man Utd thất bại trước Burnley. Theo tờ The Sun, HLV Amorim sẽ có buổi gặp gỡ ban lãnh đạo Quỷ đỏ vào tuần tới để bàn bạc về vấn đề tương lai. Một quyết định “xấu” hoàn toàn có thể được đưa ra để xoa dịu sức ép khủng khiếp từ dư luận.

HLV Amorim đang phải đối diện với áp lực ngày càng lớn. Ngoài việc Man Utd thi đấu kém cỏi, vị HLV sinh năm 1985 còn gây bất đồng với nhiều ngôi sao của CLB như Rashford, Antony, Sancho, Garnacho, Malacia. Trong cả mùa hè này, Man Utd đã phải đau đầu tìm cách giải quyết tương lai của những “hàng thải” cao cấp này.

Rashford đã sang Barcelona theo dạng cho mượn, Garnacho chuẩn bị cập bến Chelsea, trong khi Antony cũng có thể rời Old Trafford để cập bến Real Betis.

Cùng với đó, HLV Amorim còn phải đối mặt với bài toán thủ môn. Hai người gác đền Andre Onana và Altay Bayindir đều mắc sai lầm thời gian qua, trong bối cảnh thương vụ chiêu mộ Senne Lammens từ Antwerp trị giá 17 triệu bảng vẫn chưa ngã ngũ.

Sir Jim Ratcliffe vẫn đặt niềm tin vào HLV Amorim nhưng mọi thứ có thể thay đổi vào tuần tới nếu Man Utd thua Burnley vào cuối tuần này (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận đấu với Grimsby, chiến lược gia người Bồ thừa nhận: “Có điều gì đó phải thay đổi. Rõ ràng, bạn không thể thay cả 22 cầu thủ. Chúng tôi cần nhìn thẳng vào vấn đề, tập trung cho trận đấu tiếp theo, rồi mới có thời gian để quyết định tương lai”.

Trong bối cảnh tương lai ở Old Trafford mờ mịt, báo chí Bồ Đào Nha cho rằng Amorim có thể tìm thấy “lối thoát” nếu trở lại Benfica, CLB nơi ông từng thi đấu 9 năm ở sự nghiệp cầu thủ và giành 3 chức vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, việc ông từng dẫn dắt kình địch Sporting Lisbon khiến khả năng tái ngộ này vẫn còn bỏ ngỏ.

Hiện tại, Man Utd được cho là đã bắt đầu xây dựng lộ trình đánh giá lại tương lai Amorim. Những cái tên như Michael Carrick, Sean Dyche hay Oliver Glasner được xem là ứng viên thay thế trong trường hợp Quỷ đỏ tiếp tục sa sút.