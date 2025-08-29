Besiktas sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer

Quyết định sa thải Solskjaer được Besiktas đưa ra ngay sau buổi họp báo sau trận đấu của cựu thuyền trưởng Man Utd. Thông báo từ câu lạc bộ nêu rõ: "Hợp đồng của chúng tôi với huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã bị chấm dứt sau quyết định được đưa ra tại cuộc họp hội đồng quản trị.

Sau cuộc họp, chủ tịch của chúng tôi, Serdal Adalı, đã cảm ơn Solskjaer vì những cống hiến của ông cho đến nay".

Solskjaer thực hiện buổi họp báo cuối cùng tại Besiktas (Ảnh: Getty).

Solskjaer đã gia nhập Besiktas vào tháng 1 với bản hợp đồng 18 tháng, đánh dấu vai trò quản lý đầu tiên của ông kể từ khi rời Old Trafford vào tháng 11/2021. Trong 29 trận dẫn dắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, ông đã giành được 15 chiến thắng.

Khởi đầu của Solskjaer tại Besiktas khá ấn tượng, khi ông chỉ thua một trong chín trận đầu tiên trên mọi đấu trường. Phong độ cải thiện dưới thời ông đã giúp câu lạc bộ cán đích ở vị trí thứ tư mùa trước, giành quyền tham dự Europa League. Tuy nhiên, Besiktas đã bị Shakhtar Donetsk loại ở vòng loại thứ ba Europa League, buộc họ phải xuống chơi ở Conference League.

Sau khi vượt qua Shamrock Rovers với tổng tỷ số 7-3, Besiktas đã hòa Lausanne 1-1 ở trận lượt đi tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất của Nathan Butler-Oyedeji vào cuối hiệp một trong trận lượt về, cùng với thẻ đỏ trực tiếp của Felix Uduokhai ngay đầu hiệp hai, đã chấm dứt hy vọng của đội chủ nhà.

Đây là lần đầu tiên Besiktas vắng mặt ở vòng bảng một giải đấu châu Âu kể từ mùa giải 2022/23. Mùa trước, họ đã lọt vào vòng bảng Europa League nhưng bị loại sau khi chỉ thắng 3 trong 8 trận.

Sự chia tay đột ngột của Solskjaer trái ngược hoàn toàn với khởi đầu đầy hứa hẹn của ông tại câu lạc bộ, khi ông từng chia sẻ sau chiến thắng 4-1 trước Athletic Bilbao trong trận đấu đầu tiên: "Đó là tinh thần đồng đội, sự đoàn kết. Đây là một đội bóng thực sự, và là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong cuộc đời làm huấn luyện viên. Thật sự đặc biệt. Tôi biết mọi chuyện rất khó khăn. Giờ thì chúng ta hãy bình tĩnh và bước tiếp. Nhưng tôi phải nói lời cảm ơn và chúc mừng các bạn".

Mặc dù vẫn còn 11 tháng trong hợp đồng ban đầu với Besiktas, nhưng Solskjaer lại một lần nữa trở thành huấn luyện viên tự do.