Bà chủ quán ăn hóa thân thành quản ca, khuấy động cổ vũ các khối diễu binh

"Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng. Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông. Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công".

Lời bài hát "Như có Bác trong ngày vui đại thắng" vang lên đầy hào hùng từ những người dân đến xem tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chị Lý khuấy động bầu không khí xem diễu binh (Ảnh: NVCC).

Đặc biệt hơn, chị Nguyễn Thị Hoài Lý (phường Tây Mỗ, Hà Nội) vô tình trở thành nhân vật chính, đứng lên khuấy động bầu không khí của người dân đến xem sự kiện trọng đại này của đất nước.

Bất ngờ, những clip ghi lại hình ảnh chị không ngại lăn xả lấy nhịp, động viên mọi người cất vang lời bài hát thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam gây sốt cộng đồng mạng. Nhiều người ví chị giống như quản ca tại khu vực vỉa hè phố Liễu Giai.

Chị Nguyễn Thị Hoài Lý chia sẻ, công việc chính của chị bán hàng ăn tại phường Tây Mỗ. Hòa chung những tháng ngày lịch sử của đất nước, đã thôi thúc chị di chuyển hơn 10km đến các con phố trung tâm để tận mắt đón xem các khối diễu binh, diễu hành. Đặc biệt là được hòa vào dòng người để thấy được ý nghĩa, giá trị của hòa bình.

Mọi người hào hứng, di chuyển rất sớm để có vị trí đẹp xem diễu binh, diễu hành (Ảnh: NVCC).

Để có vị trí đẹp xem buổi lễ tổng duyệt, 13h ngày 29/8, chị vượt qua chặng đường dài, không ít đoạn đường còn ngập để đến phố Văn Cao. Đây là buổi thứ 2 chị trực tiếp đi xem diễu binh, diễu hành.

Trước đó ngày 27/8, chị cũng có mặt rất sớm ở phố Liễu Giai để tận mắt ngắm nhìn các lực lượng tham gia buổi sơ duyệt cấp nhà nước.

"Dù phải đi sớm, chờ đợi, nhưng tôi vẫn thấy rất xứng đáng khi được hòa vào dòng người, cảm nhận không khí náo nhiệt, vui tươi trong những ngày tháng lịch sử", chị Lý chia sẻ.

Vốn là người hòa đồng, cởi mở, tích cực tham gia các hoạt động, nên chị đã mạnh dạn đứng lên lấy nhịp để mọi người trong khu vực này cùng hòa vang những lời bài hát về tình yêu quê hương, đất nước.

Theo chị, có những lời ca của người dân sẽ giúp bầu không khí xem diễu binh, diễu hành sôi động, khí thế hơn rất nhiều.

Khi đứng lên hô hào, chị thấy thật bất ngờ được đông đảo mọi người hưởng ứng. Ai nấy ngồi đây đều nhiệt tình và luôn cháy hết mình, động viên cho các khối đi diễu binh, diễu hành qua đây.

Chị Lý cùng nhóm bạn vượt đường xa, có mặt tại phố Văn Cao lúc 13h ngày 29/8 (Ảnh: NVCC).

"Đêm nay, chúng tôi quyết định không ngủ mà cùng nhau trò chuyện, ca hát vui vẻ để chờ đến 6h30 sáng 30/8 tận mắt chứng kiến buổi lễ tổng duyệt uy nghiêm, trang trọng", chị Hoài Lý chia sẻ.

Trong không khí trước thềm buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành đã vô cùng náo nhiệt, nhiều người dân thủ đô giống như chị Lý đã có mặt từ sớm tại các tuyến phố trung tâm, mang theo đồ ăn, nước uống, sẵn sàng chờ qua đêm để có được vị trí đẹp nhất.

Lời bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" và "Khát vọng tuổi trẻ" cũng được người dân hòa giọng ngân vang trên vỉa hè ở nhiều con phố của Hà Nội. Ai cũng muốn cảm nhận và lưu giữ những khoảnh khắc thật đặc biệt trong tháng ngày lịch sử của đất nước.