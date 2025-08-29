Alejandro Garnacho sắp chia tay Man Utd để gia nhập Chelsea

Theo tiết lộ của tờ The Sun, Man Utd đã đồng ý bán Garnacho cho Chelsea với mức giá 40 triệu bảng - mức phí cao hơn con số 25 triệu bảng mà đội chủ sân Stamford Bridge đưa ra ban đầu.

Cả mùa hè vừa qua, Chelsea đã theo đuổi tiền đạo cánh người Argentina khi chân sút 21 tuổi không còn chỗ đứng trong đội hình của HLV Ruben Amorim, nhưng thương vụ chỉ được xác nhận vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Garnacho sẽ gia nhập Chelsea khi không còn chỗ đứng trong đội hình của HLV Ruben Amorim (Ảnh: Getty).

Cũng theo The Sun, Garnacho sẽ ký hợp đồng có thời hạn lên tới 7 năm ở sân Stamford Bridge. Anh trở thành tân binh tấn công thứ tư của Chelsea trong mùa hè này, sau Joao Pedro, Jamie Gittens, Liam Delap và Estevao.

Mức phí chuyển nhượng của Garnacho trở thành thương vụ bán cầu thủ lớn thứ 4 trong lịch sử của Man Utd, chỉ sau Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku và Angel Di Maria. Tuy nhiên tiền đạo người Argentina là mức phí lớn nhất mà Man Utd từng đưa ra cho một cầu thủ tốt nghiệp học viện.

"Quỷ đỏ" vẫn còn một số cầu thủ có mức lương cao mà họ muốn bán trước thời hạn chuyển nhượng mùa hè khép lại.

Tiền đạo Antony có thể là người tiếp theo phải rời CLB và theo tiết lộ của tờ The Sun, chân sút người Brazil sẽ trở lại Real Betis theo dạng cho mượn với điều khoản mua đứt trị giá 33 triệu bảng vào mùa hè tới.

Các ngôi sao khác như Jadon Sancho và Tyrell Malacia vẫn chưa tìm được bến đỗ mới nhưng vẫn bị loại khỏi đội một.

Trước đó, Marcus Rashford là người đầu tiên rời đi vào đầu kỳ chuyển nhượng, khi anh gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn một mùa giải kèm theo tùy chọn mua đứt.