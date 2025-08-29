Ô tô điện Xiaomi “xuất ngoại” từ năm 2027, bỏ ngỏ cơ hội về Việt Nam?

Theo CnEVPost, Xiaomi Auto sẽ gia nhập thị trường ô tô điện châu Âu vào năm 2027. Thông tin này đề cập trong buổi trao đổi trực tuyến về tình hình kinh doanh hồi tháng 7. Theo đó, ông Lu Weibing, Chủ tịch Xiaomi, cho biết hãng đang nghiên cứu và chuẩn bị cho màn ra mắt tại “lục địa già”.

Cách đây chưa lâu, vị lãnh đạo đã đăng tải hình ảnh một chiếc SU7 Ultra đeo biển số Đức lên trang cá nhân Weibo, đồng thời chia sẻ rằng đây là xe thử nghiệm đầu tiên của Xiaomi được đăng ký hợp pháp để lăn bánh ở châu Âu.

Mẫu sedan hiệu năng cao nổi bật với hàng loạt thông số sức mạnh ấn tượng: công suất lên đến 1.527 mã lực và mô-men xoắn 1.770Nm, tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 2 giây, tốc độ tối đa 350km/h và pin 93,7kWh cho tầm hoạt động tối đa 520-630km/lần sạc.

Tháng 4 năm nay, Xiaomi SU7 Ultra xác lập kỷ lục xe điện thương mại hoàn tất một vòng đường đua Nürburgring trứ danh ở Đức trong thời gian ngắn nhất (7 phút 04,957 giây), đánh bại Porsche Taycan Turbo GT (7 phút 07,550 giây) lẫn siêu xe Rimac Nevera (7 phút 05,298 giây).

Chủ tịch Xiaomi cùng chiếc SU7 Ultra mang biển số Đức (Ảnh: Lu Weibing/Weibo).

Tại châu Âu, Xiaomi sẽ đối đầu Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi cho đến các “đồng hương” BYD, XPeng, Nio, MG hay Polestar.

Xiaomi Group vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh chưa kiểm toán cho quý II/2025 với nhiều số liệu khả quan. Trong đó, tổng doanh thu chạm mức kỷ lục 116 tỷ nhân dân tệ (16,1 tỷ USD), tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận ròng 10,8 tỷ nhân dân tệ (1,50 tỷ USD) cao nhất từ trước đến nay, tăng tới 75,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm xe điện, trí tuệ nhân tạo (AI) và các mảng kinh doanh đổi mới ghi nhận tín hiệu tích cực so với quý I, bao gồm biên lợi nhuận gộp tăng từ 23,2% lên 26,4% và khoản lỗ giảm mạnh từ 500 triệu nhân dân tệ (68 triệu USD) xuống 300 triệu nhân dân tệ (41 triệu USD).

Ô tô điện trở thành động lực tăng trưởng chính của thương hiệu Trung Quốc, với 81.302 xe đến tay khách hàng và doanh thu 20,6 tỷ nhân dân tệ (2,87 tỷ USD) cao gấp 3,3 lần cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cũng đưa tổng số xe Xiaomi bàn giao từ trước đến nay vượt mốc 300.000 chiếc.

Giá bán trung bình cải thiện từ 228.644 nhân dân tệ (31.340 USD) trong quý II/2024 lên 253.662 nhân dân tệ (34.770 USD) trong quý II/2025, chủ yếu nhờ vào việc SU7 Ultra ra mắt.

SU7 Ultra có giá bán từ 529.900 nhân dân tệ (72.650 USD hay 1,95 tỷ đồng) cho bản tiêu chuẩn, và lên đến 814.900 nhân dân tệ (111.760 USD hay khoảng 3 tỷ đồng) cho phiên bản giới hạn “Nürburgring Limited Edition” (Ảnh: Xiaomi).

Trong khi SU7 duy trì phong độ ấn tượng, SUV “đầu tay” YU7 cũng gặt hái thành công ban đầu với hơn 248.000 đơn đặt cọc không hoàn lại sau 18 tiếng mở bán, dẫn đến thời gian chờ trung bình lên đến 56-59 tuần. Đích thân CEO Lei Jun (Lôi Quân) gợi ý sản phẩm của các đối thủ trong nước lẫn quốc tế cho nhóm khách hàng cần xe gấp.

Xiaomi Auto thừa nhận hạn chế về công suất sản xuất trong giai đoạn đầu có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng, số liệu bán hàng trong tương lai và làm tăng tỷ lệ khách hàng “quay lưng”.

Nhiều chiếc Xiaomi YU7 trên thị trường xe đã qua sử dụng được bán đắt hơn 10.000-20.000 nhân dân tệ (khoảng 36-73 triệu đồng) so với mức niêm yết của xe mới (Ảnh: Xiaomi).

Theo truyền thông Trung Quốc, hãng xe non trẻ đang chịu lỗ trung bình 3.700 nhân dân tệ (507 USD hay 13 triệu đồng) trên mỗi xe bán ra, giảm đáng kể so với các quý trước. Ông Lu Weibing cho biết mảng xe điện dự kiến sinh lời trong nửa sau năm nay, kết thúc lỗ lũy kế do khoản đầu tư hơn 30 tỷ nhân dân tệ trong ba năm qua.

Đầu năm nay, ông Niu Chen, Giám đốc kinh doanh Xiaomi Việt Nam, bất ngờ nhắc đến việc Xiaomi có kế hoạch đem mẫu ô tô điện SU7 về Việt Nam trưng bày vào cuối năm 2026, có thể mở bán trong năm 2027 nếu thuận lợi.

Sản phẩm xe điện Xiaomi nhận được sự quan tâm của khách hàng Việt Nam bởi thiết kế đẹp mắt, nhiều trang bị hiện đại cùng hàng loạt thông số ấn tượng. Tuy nhiên, như hầu hết các hãng đang phân phối xe điện tại nước ta, vấn đề trạm sạc công cộng vẫn khiến nhiều người đắn đo trong quá trình cân nhắc.