Hy hữu, bé trai sơ sinh chào đời với dây rốn quấn 6 vòng quanh cổ

Ngày 29/8, tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa (Quảng Trị), bệnh viện này ghi nhận một trường hợp thai nhi chào đời với nhiều vòng dây rốn quấn quanh cổ.

Khoảng 8h cùng ngày, thai phụ T.L.N. (SN 2005, trú xã Đồng Lê, Quảng Trị) chuyển dạ ở tuần thai thứ 40 nên đã nhập viện để sinh con.

Sức khỏe của cháu bé ổn định (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đến 15h, sản phụ N. sinh thường một bé trai nặng 2,7kg, điều bất ngờ là cháu bé bị dây rốn quấn tới 6 vòng quanh cổ. Rất may ca sinh diễn ra thuận lợi, sản phụ và cháu bé sức khỏe ổn định.

Bác sĩ Hoàng Văn Toan, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa, cho hay, trong thai kỳ, sản phụ N. được thăm khám định kỳ nên phát hiện sớm dây rốn quấn cổ. Tuy nhiên các bác sĩ đánh giá chưa nguy hiểm nên hướng dẫn sản phụ theo dõi chặt chẽ tại nhà. Khi chuyển dạ, thai phụ được giám sát liên tục để kịp thời xử trí nếu xảy ra bất ngờ.

“Trước đó siêu âm chỉ ghi nhận dây rốn quấn 3-4 vòng, nhưng khi sinh ra bé bị dây rốn quấn tới 6 vòng. Đây là trường hợp rất hiếm gặp. Rất may cháu bé vẫn an toàn”, bác sĩ Toan chia sẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai nên thăm khám định kỳ để kịp thời phát hiện các bất thường có thể ảnh hưởng đến thai nhi, trong đó có tình trạng dây rốn quấn cổ.

Theo các bác sĩ, dây rốn quấn nhiều vòng có thể khiến đầu thai nhi cúi không tốt, cản trở quá trình sinh thường. Tình trạng này thường được phát hiện qua siêu âm, thai phụ không nên quá lo lắng, chỉ cần theo dõi chặt chẽ, vì trong nhiều trường hợp, dây rốn có thể tự tháo khi thai nhi xoay trở.