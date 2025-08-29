Nạn nhân bị dây diều cuốn đứt lìa bàn tay ở TPHCM buộc phải tạo mỏm cụt

Tối 29/8, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đang tiếp nhận điều trị trường hợp nam thanh niên bị tai nạn hy hữu, nghiêm trọng khi chơi thả diều.

Bệnh nhân tên K. (sinh năm 1989, quê Vĩnh Long). Theo thông tin ban đầu, chiều tối 28/8, anh K. thả diều ở khu vực xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM) thì bị dây diều cuốn vào bàn tay phải.

Sau đó, sợi dây kéo bệnh nhân đi 1 đoạn, đập đầu vào hàng rào gây vết thương mi mắt trái, rồi cuốn đứt lìa và khiến bàn tay phải bay mất. Sau đó, bệnh nhân đến 2 cơ sở y tế, trước khi được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy.

BS.CK1 Nguyễn Duy Anh, khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết, bệnh nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 20h22 ngày 28/8 trong tình trạng đứt lìa bàn tay phải đã băng ép, phần bàn tay đứt lìa thời điểm đó vẫn không tìm thấy.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Hoàng Lê).

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân được thăm khám và mời hội chẩn chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình cùng chuyên khoa Mắt. Sau đó, bệnh nhân được chỉ định tạo hình mỏm cụt vị trí đứt lìa và khâu vết thương mi mắt trái.

Tại phòng mổ, bệnh nhân được tạo hình mỏm cụt cổ tay phải, sau đó đặt dẫn lưu kín và khâu vết thương mí mắt trái. Hiện tại, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Như đã thông tin, liên quan đến vụ việc trên, theo lãnh đạo UBND xã Tân Vĩnh Lộc, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc nạn nhân thả diều trong khi trời có gió lớn.

Đến sáng 29/8, bàn tay của nạn nhân được tìm thấy gần giao lộ 6B - Lại Hùng Cường. Trên đường Lại Hùng Cường có một khu đất trống, nhiều người thường xuyên đến thả diều vào buổi chiều.