CĐV Man Utd phẫn nộ vì hành động “hèn nhát” của HLV Amorim

Rạng sáng 28/8, Man Utd hứng chịu cú sốc lớn khi gục ngã trên sân đội bóng hạng 4 Anh là Grimsby tại vòng 2 cúp Liên đoàn Anh. Theo thống kê, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Quỷ đỏ bị loại bởi một đối thủ đến từ giải đấu thấp đến vậy ở cúp quốc nội tại Anh.

HLV Amorim không dám xem các học trò sút luân lưu (Ảnh: The Sun).

Trên sân Blundell Park, Man Utd để đối phương dẫn trước 2-0 và sau đó, họ rất vất vả nhờ tới sự tỏa sáng của hai cầu thủ Bryan Mbeumo và Harry Maguire mới kéo trận đấu sang loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, sau cuộc đấu cân não kéo dài tới 18 phút, thầy trò HLV Ruben Amorim đã hứng chịu thất bại tủi nhục.

Nếu màn trình diễn nhợt nhạt trên sân khiến người hâm mộ thất vọng, thì cách hành xử của HLV Amorim bên ngoài đường biên còn gây phẫn nộ hơn. Máy quay truyền hình ghi lại cảnh chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn mải mê thử nghiệm chiến thuật trên bảng chỉ đạo khi đội nhà đang bị dẫn hai bàn. Chưa dừng ở đó, đến loạt luân lưu, ông còn bị tố “né tránh” bằng cách ngồi lùi sâu trong cabin huấn luyện, gần như không dám nhìn các cầu thủ thực hiện cú sút quyết định.

Trên mạng xã hội, làn sóng phản ứng dữ dội bùng lên. Nhiều cổ động viên gọi HLV Amorim là “kẻ hèn nhát” và yêu cầu sa thải ngay lập tức. Một người viết: “Tôi không chấp nhận một HLV trốn tránh, không dám xem đội bóng của mình sút luân lưu trước đối thủ hạng 4. Nếu không thay đổi thì nên ra đi”.

Một người khác viết: “Ông ta đang chơi cờ caro trong lúc Man Utd thất bại sao?”.

HLV Amorim vẫn mải mê "xếp đội hình" dù Man Utd bị dẫn trước 2 bàn. Nhiều người chờ đợi ông ra ngoài đường biên để hò hét, vực dậy tinh thần toàn đội (Ảnh: The Sun).

Người thứ ba giận dữ: “Tôi nghĩ Man Utd nên quyết định sa thải ngay trước khi HLV Amorim lên xe bus rời khỏi sân. Tôi không thể tha thứ cho ông ấy”.

Người tiếp theo nghi ngờ HLV Amorim “giả vờ bận rộn” để che đậy sự yếu kém của mình.

Một CĐV khác tiếp tục: “Tôi thực sự đau đớn khi chứng kiến HLV sợ hãi không dám xem học trò sút luân lưu trước đội bóng hạng 4. Làm ơn hãy rời khỏi Man Utd ngay lập tức!”.

Người khác nói thêm: “Một HLV không dám xem đội của mình đá luân lưu với đối thủ tí hon. Tôi không hiểu ông ấy nghĩ gì nữa. Ông ta thực sự hèn nhát”.

Sau trận đấu, HLV Amorim cũng thừa nhận thất bại này là lời cảnh tỉnh cho toàn đội. Ông nói: “Ngay từ đầu trận, chúng tôi đã mất hết sự tập trung, không có cường độ và để đối phương áp đảo. Tôi chỉ có thể nói xin lỗi người hâm mộ. Hôm nay, đội bóng mạnh hơn đã giành chiến thắng”.

Chiến lược gia 40 tuổi nhiều lần nhấn mạnh rằng “các cầu thủ đã tự nói lên tất cả bằng màn trình diễn trên sân”, ám chỉ tinh thần và thái độ thi đấu của học trò không còn đứng về phía ông. Amorim thừa nhận: “Đây là giới hạn, điều gì đó cần phải thay đổi. Tôi chịu trách nhiệm về thất bại này”.

Áp lực dành cho Amorim lúc này lên đến đỉnh điểm. Trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, ông chỉ giành được một chiến thắng, đạt tỷ lệ thắng hơn 37% kể từ khi dẫn dắt Man Utd. Trận gặp Burnley cuối tuần này tại Old Trafford nhiều khả năng sẽ quyết định tương lai của ông tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, HLV David Artell không giấu nổi niềm tự hào: “Đây là kết quả của hơn 15 tháng nỗ lực. Chúng tôi đã đánh bại một CLB vĩ đại, có HLV giỏi và đang đi đúng hướng. Các cầu thủ của tôi đã cống hiến tất cả cho Grimsby và xứng đáng được tôn vinh”.