Bóng đá Malaysia gặp sự cố, tuyển Việt Nam có cơ hội ở vòng loại Asian Cup

Tờ New Straits Times của Malaysia đưa tin: “Ban thư ký của FAM cho biết họ đã nhận được thư từ chức của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia Datuk Mohd Joehari Ayub. Ban chấp hành (BCH) FAM sẽ họp bất thường vào ngày thứ tư (27/8), để bàn về vấn đề này”.

“Những quyết định liên quan đến vị trí Chủ tịch FAM sẽ được đưa ra sau cuộc họp bất thường này”, New Straits Times thông tin thêm.

Bóng đá Malaysia tạm thời khuyết người đứng đầu (Ảnh: VFF).

Trước đó, chính tờ New Straits Times cho biết Chủ tịch FAM Datuk Mohd Joehari Ayub nộp đơn từ chức vào ngày thứ sáu (22/8) vừa qua. Tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia cũng liệt kê danh sách những ứng cử viên tiềm năng, có thể thay thế vị trí của ông Datuk Mohd Joehari Ayub.

Điều đáng chú ý ở chỗ ông Datuk Mohd Joehari Ayub quyết định rời ghế Chủ tịch FAM, chỉ 6 tháng sau khi ông ngồi vào vị trí nói trên. Nhiệm kỳ của ông Datuk Mohd Joehari Ayub dự kiến kéo dài từ năm 2025-2029, nhưng đã kết thúc chóng vánh.

Điều đáng chú ý tiếp theo, những kế hoạch của ông Datuk Mohd Joehari Ayub về vấn đề nhập tịch cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia cũng sẽ dang dở.

Đội tuyển quốc gia Malaysia có một loạt cầu thủ nhập tịch mới, xuất hiện trong thắng đội tuyển Việt Nam 4-0, vào ngày 10/6, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam bỗng nhiên có cơ hội lật ngược tình thế trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup (Ảnh: VFF).

Trong trường hợp ông Datuk Mohd Joehari Ayub rút lui khỏi vị trí lãnh đạo cao nhất của bóng đá Malaysia, vấn đề được đặt ra là liệu FAM có tiếp tục theo đuổi chương trình nhập tịch này hay không?

Đồng thời, ai sẽ là người trả lời những câu hỏi về nguồn gốc cầu thủ nhập tịch mới của Malaysia, trong bối cảnh họ đang chịu rất nhiều hồ nghi từ phía truyền thông trong khu vực (đặc biệt là từ Indonesia) và từ chính cổ động viên (CĐV) Malaysia?

Hiện tại, bóng đá Malaysia phải gấp rút tiến hành đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới, nếu không muốn bị FIFA trừng phạt.

Trong bối cảnh bóng đá Malaysia gặp nhiều rối ren, sức mạnh của đội tuyển quốc gia nước này có thể bị suy giảm trong thời gian tới. Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam có thể sống lại cơ hội tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Tại vòng loại giải châu Á, đội tuyển Việt Nam chung bảng với Malaysia, Lào và Nepal. Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 sẽ trở lại vào tháng 10 tới đây.