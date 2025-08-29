U16 nữ Việt Nam thắng nghẹt thở, Indonesia khóc nức nở trên sân

Sau thất bại trước Thái Lan ở bán kết, U16 nữ Việt Nam đối diện với Indoensia trong trận tranh hạng ba giải U16 nữ Đông Nam Á. Mặc dù đây không phải là trận chiến tranh chức vô địch nhưng cả hai đều thi đấu với quyết tâm cao.

U16 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Indonesia (Ảnh: VFF).

U16 nữ Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 2. Ngọc Ánh tung cú dứt điểm không quá căng ngay trước vòng cấm. Bóng chạm khẽ chân của cầu thủ Indonesia vào bay vào lưới đối thủ.

Bàn thắng sớm giúp U16 nữ Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn. Chúng ta liên tục gây sức ép về phía khung thành của Indonesia. Phút thứ 10, Linh Chi đã dứt điểm trúng xà ngang khung thành của U16 nữ Indonesia.

Tuy nhiên, đến phút 15, đội chủ nhà Indonesia đã gỡ hòa 1-1 với pha lập công của Nafeeza. Thế trận giằng co được duy trì đến hết hiệp 1.

Sang hiệp hai, HLV Okiyama tăng cường sức tấn công khi tung vào sân loạt cầu thủ Minh Ánh, Hà Yến Nhi, Lê Thị Hồng Thái và Nguyễn Thị Ngọc Anh. Tuy nhiên, hàng phòng ngự kín kẽ của Indonesia khiến cho U16 nữ Việt Nam không thể tạo ra sự khác biệt. Cơ hội nguy hiểm nhất của U16 nữ Việt Nam trong trận đấu này là cú dứt điểm trúng xà ngang lần thứ hai của Linh Chi ở phút 55.

Trận đấu buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Ở loạt sút luân lưu, U16 nữ Việt Nam đã vượt qua Indonesia với tỷ số 7-6. Với kết quả này, chúng ta đã giành Huy chương đồng giải đấu.

Sau trận đấu, nhiều cầu thủ Indonesia đã khóc nức nở trên sân. Họ đặt quyết tâm rất cao ở giải đấu trên sân nhà nhưng lại không thể hoàn thành nhiệm vụ.

U16 nữ Indonesia bật khóc sau trận đấu (Ảnh chụp màn hình).

Đánh giá về kết quả thi đấu của toàn đội, HLV Okiyama cho biết các cầu thủ và ban huấn luyện đã đoàn kết, cùng nhau chiến đấu. Ông thầy người Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi muốn kết thúc trận đấu trong vòng 90 phút. Tuy nhiên đối thủ chơi tốt, mạnh mẽ, lợi thế sân nhà.

Mặc dù thi đấu dưới áp lực cao nhưng cầu thủ của chúng tôi đã tự tin, không xuống tinh thần, chiến đấu hết mình. Đá penalty cũng là một kinh nghiệm rất tốt cho cầu thủ. Tại sân khách, dưới áp lực của khán giả cơ hội này không phải lúc nào cũng có và các cầu thủ đã thể hiện tốt”.