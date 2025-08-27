Xem trực tiếp trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Kenya ở đâu?

* Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Kenya ở bảng G giải bóng chuyền nữ thế giới diễn ra vào lúc 17h hôm nay (27/8) tại Phuket (Thái Lan). Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Tính tới thời điểm sáng 27/8, chưa có nhà đài nào tại Việt Nam có bản quyền phát sóng giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025. Điều này có nghĩa rằng người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam sẽ không được theo dõi trực tiếp giải đấu này qua các kênh sóng ở tivi.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết thắng Kenya ở lượt trận cuối cùng bảng G giải vô địch thế giới (Ảnh: FIVB).

Thay vào đó, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) sẽ phát sóng trực tiếp giải đấu thông qua kênh YouTube chính thức là World Volleyball. Bên cạnh đó, báo Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải đấu này.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bị loại sau hai trận thua trước Ba Lan và Đức. Dù thi đấu nỗ lực nhưng chúng ta vẫn còn khoảng cách khá lớn về trình độ so với hai đội bóng chuyền hàng đầu thế giới.

Dù vậy, đoàn quân của HLV Tuấn Kiệt vẫn có lý do để quyết chiến với Kenya. Chúng ta đang hướng tới chiến thắng lịch sử trong lần đầu tiên tham dự giải bóng chuyền nữ thế giới. Đó sẽ là thành quả ghi nhận nỗ lực của Thanh Thúy và các đồng đội.

Trong trận đấu với Đức, Thanh Thúy đã có trận đấu để đời khi ghi tới 17 điểm, cao nhất trên sân. Cùng với Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh cũng là tay đập lợi hại của bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô từng tỏa sáng trong trận đấu với Ba Lan khi ghi 20 điểm.

Kenya là đội bóng chuyền nữ vô địch châu Phi (Ảnh: FIVB).

Kenya là đội bóng chuyền vô địch châu Phi. Chúng ta cũng không hề lạ lẫm trước đối thủ này khi thi đấu giao hữu ngay trước giải đấu. Trong trận đấu đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0.

Phát biểu trước trận đấu với Kenya, HLV Tuấn Kiệt cho biết: “Mục tiêu của đội là cố gắng thi đấu sòng phẳng, giành chiến thắng trước Kenya. Chúng tôi đã nghiên cứu băng ghi hình, phân tích đối thủ và tập trung tổ chức lối chơi. Chỉ có chiến thuật khôn khéo mới giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành kết quả tốt”.