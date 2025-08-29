Phúc Huỳnh vào bán kết PPA Tour Asia, gặp nhà vô địch Hong Kong Open

Trong trận đấu sáng 29/8, tay vợt pickleball số một Việt Nam, Phúc Huỳnh đã không gặp bất kỳ khó khăn nào tại vòng tứ kết đơn nam của giải pickleball Fukuoka Open 2025 (PPA Tour Asia) ở Nhật Bản. Anh đã giành chiến thắng áp đảo 2-0 (11-7, 11-6) trước đối thủ trẻ Lucas Pascoe (Australia).

Được đánh giá cao hơn đối thủ, Phúc Huỳnh đã phô diễn một lối chơi đầy ấn tượng. Anh liên tục có những cú trả trái tay cuộn xuống uy lực, khiến Pascoe không thể chống đỡ.

Phúc Huỳnh xuất sắc tiến vào bán kết Giải Pickleball Fukuoka Open 2025 (Ảnh: PPA Tour Asia).

Không những vậy, Phúc Huỳnh còn cho thấy sự hoàn thiện trong kỹ năng với những cú đánh dọc biên chuẩn xác, ghi điểm một cách dễ dàng. Đây là màn trình diễn khẳng định đẳng cấp vượt trội của tay vợt Việt Nam trước đối thủ.

Thắng áp đảo 2 trận, Phúc Huỳnh tiến vào bán kết gặp Jack Wong, người vừa đánh bại Trịnh Linh Giang ở trận chung kết đơn nam giải Hong Kong Open hôm 24/8.

Trận bán kết giữa Phúc Huỳnh và Jack Wong được xem là cuộc đụng độ được người hâm mộ pickleball Việt Nam mong chờ nhất. Cả hai từng nhiều lần chạm trán trong các nội dung đôi nam và đôi nam nữ ở các giải đấu lớn tại Việt Nam, tạo nên những màn so tài đầy kịch tính.

Tuy nhiên, ở kỹ năng đánh đơn, Jack Wong và Phúc Huỳnh vẫn chưa đối đầu nhau nhiều. Đây vẫn là một ẩn số lớn cho cả hai. Trận đấu được dự đoán sẽ cân tài cân sức khi Phúc Huỳnh được đánh giá là đối thủ đáng gờm không kém Trịnh Linh Giang, người đang nắm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đơn nam tại PPA Tour Asia.

Nếu đánh bại Jack Wong trong trận bán kết vào ngày 30/8, Phúc Huỳnh sẽ tiến thẳng vào chung kết giải PPA Tour Asia - Fukuoka Open 2025, giống như các tay vợt Việt Nam ở hai series trước tại Malaysia và Hong Kong. Đây là cơ hội lớn để Phúc Huỳnh chinh phục tấm Huy chương vàng danh giá, mang về vinh quang cho pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế.